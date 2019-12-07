السبت 7 ديسمبر 2019 09:26
بيان لمطلق النار السعودي داخل قاعدة أمريكية يكشف دوافع هجومه
وصف الطالب العسكري السعودي الذي قتل ثلاثة أشخاص داخل قاعدة بحرية أمريكية في فلوريدا، الجمعة، الولايات المتحدة بأنها "دولة شر" قبل تنفيذ هجومه، وفق موقع "سايت".
التفاصيل
- موقع مجموعة "سايت" الأمريكية لمراقبة الحركات المسلحة ذكر أن اسم مطلق النار هو محمد الشمراني، موردا أنه نشر بيانا قصيرا على تويتر يقول فيه "أنا ضد الشر، وأمريكا عموما تحولت إلى دولة شر".
- بيان الشمراني أضاف "أنا لست ضدكم لأنكم فقط من الأمريكيين، أنا لا أكرهكم بسبب حرياتكم، أكرهكم لأنكم كل يوم أنتم تدعمون وتمولون وترتكبون جرائم ليس فقط ضد المسلمين بل أيضا ضد الإنسانية".
- وقع الهجوم داخل صف في قاعدة بنساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية في فلوريدا الجمعة وأسفر كذلك عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح، بينهم عنصران في الشرطة واجها المهاجم.
"مدينة لنا"
- حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس قال إن مطلق النار هو أحد أفراد سلاح الجو السعودي ارسله بلده لتلقي التدريب.
- ديسانتيس أضاف خلال مؤتمر صحفي، "أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الأسئلة حول هذا الشخص، وهو أجنبي، وعنصر في سلاح الجو السعودي، وكان يتدرب على أرضنا وارتكب هذا".
- حاكم فلوريدا تابع أن الحكومة السعودية "مدينة لنا لأنه واحد من رعاياها".
- تستخدم القاعدة في بينساكولا، حيث يتمركز حوالي 16 ألف جندي، من البحرية الأمربكية لبرامج تدريب العسكريين من بلدان حليفة.
- يتلقى مئات الجنود السعوديين كل عام تدريبات مع القوات المسلحة الأمريكية.
خلفيات
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتصل به وعبر له عن خالص تعازيه وتعاطفه مع أسر وأصدقاء القتلى والجرحى الذين سقطوا جراء الهجوم.
- ترمب: الملك قال إن الشعب السعودي غاضب للغاية من الأعمال الوحشية التي قام بها مطلق النار، وأن هذا الشخص لا يمثل بأي شكل من الأشكال مشاعر الشعب السعودي الذي يحب الشعب الأمريكي.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات