بيان جديد لمفتي سلطنة عمان بشأن إعادة "آيا صوفيا" مسجدا
وتوجه الخليلي بالشكر للأمة الإسلامية "بجميع فئاتها على مشاركتها في الابتهاج والاحتفاء برجوع آيا صوفيا إلى كنف الإسلام بعدما رزئت بحرمانها من أذان المؤذنين من فوق مآذنها".
إنا لنشكر الأمة الإسلامية بجميع فئاتها على مشاركتها في الابتهاج والاحتفاء برجوع #آيا_صوفيا إلى كنف الإسلام بعدما رُزئت بحرمانها من أذان المؤذنين من فوق مآذنها، ومن سبحات الركَّع السُّجود في محرابها، فلبست الحداد على ذلك زهاء قرن من الزمن. pic.twitter.com/MY90w7TxvO— أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) July 16, 2020
وأضاف الخليلي في بيان عبر تويتر أن مآذن آيا صوفيا "استبدلت ملابس الحداد السوداء الحالكة بحلل العرس الزاهية وزينته المتلألئة برجوعها إلى عهدها الأول عهد الأذان وإقامة الصلوات وترتيل كتاب الله في صحنها المبارك".
وقال إن وقفة الأمة إيذانًا "بفرحة كبرى تستقبلها عما قريب -إن شاء الله- وهي الاحتفاء بعودة المسجد الأقصى المبارك إلى الأيدي المسلمة الطهور ورفع يد الاحتلال عنه رغم المحتلين ومن يواليهم من المارقين الذي يقلقون من أي قائمة تقوم للإسلام".
وتمنى مفتي سلطنة عُمان أن "تُرفع يد الاحتلال عن جميع الأراضي المحتلة وتعود إلى أبنائها وتعود مساجد الله المغتصبة في كل مكان إلى أيدي المؤمنين الأمينة".
وأشار إلى ذلك يتحقق بـ "وحدة الكلمة وألفة القلوب واجتماع الشمل بين فئات الأمة جميعًا".
والبيان الجديد هو الثاني بعد نشر مفتي عُمان بيانًا هنأ فيه تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان برد معلم آيا صوفيا من جديد إلى بيت من بيوت الله.
وأعقب ذلك هجمة واسعة على مفتي السلطنة من مغردين سعوديين وإماراتيين وغيرهم من الذي عارضوا إعادة آيا صوفيا إلى وضعه الطبيعي.
واحتفى مغردون ببيان المفتي الجديد واعتبروه ردًا "حكيمًا" على الهجمة التي تعرض لها بسبب موقفه من قضية آيا صوفيا.
وأكد مغردون عُمانيون أن موقف الخليلي يمثل الشعب وتوجهه الذي لا تحركه الأهواء ولا العواطف.
ولا زال صوت الحق يصدح— عادل بن سليم العبري🇴🇲 (@AADIL44144) July 16, 2020
بكل ثبات لا تحركه الأهواء ولا العواطف#كلنا_الشيخ_أحمد_الخليلي#آيا_صوفيا_مسجد ❤️ https://t.co/CcIJn6xrDT
الله أكبر الله أكبر— مصطفى بن خلفان المحروقي (@almuhandm96) July 16, 2020
سماحته يعيد الأمل للأمة
ويرسم العزة لها
جرعة من الإنعاش لأمة كادت تحتضر https://t.co/x4bFQmiI9N
حفظك الله شيخنا وقدوتنا في مواقفك المشرفة والرافعة للرأس على مدى التاريخ وقولك كلمة الحق التي لاتخاف من نطقها والصدع بها لومة لائم.— عبيد الوهيبي (@ObaidOman) July 16, 2020
اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. https://t.co/sILVXX9q6n
هذا البيان فضلاً عن كونه تأييد وتسديد لخطوة استعادة #مسجد_ايا_صوفيا، هو رسالة تأكيد أن محاولة الإبتزاز التي أرادت أنظمة #الرياض و #ابوظبي تطبيقها على سلطنة عمان بواسطة الحملة الإعلامية فشلت وأن البيان شأن داخلي عماني خالص.— الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) July 16, 2020
كل بيان يكون اقوى من سابقة ومع كل بيان يزدادون غيضاً وقهراً وكمداً من مواقف سلطنة عُمان تجاه قضايا الامة، حفظكم الله يا شيخنا في كل حرف من حروف بياناتك تقتلهم بدون سلاح .. https://t.co/8Hvh7S7UzK— يمنية 🇾🇪في عُمان 🇴🇲 بلقيس الحريزي (@ye22om) July 16, 2020
نحن مع هذه المباركة قلباً و قالباً ، حفظ الله سماحة الشيخ العلامة مفتي عام السلطنة . https://t.co/l1tD43F3h7— سالم السلامي (@salimalsalami) July 16, 2020