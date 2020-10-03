مصر
السبت 3 أكتوبر 2020 13:28

بيان اعتذار للسيسي من والد محامٍ مقرب من النظام تم اعتقاله (فيديو)

المستشار جميل سعيد ونجله المعتقل طارق
المستشار جميل سعيد ونجله المعتقل طارق
مواقع التواصل
تقدم المستشار جميل سعيد، والد المحامي المعتقل طارق جميل، ببيان اعتذار وجهه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأعضاء البرلمان السابقين والحاليين.

 وعبر فضائية "صدى البلد" المصرية قال المستشار جميل سعيد في بيانه "إننا كأسرة نبدى أسفنا لكل من تخيل أن نجلي قصد من هذا الفيديو الإساءة إلى الدولة أو رجالاتها أو رمزها الكبير الذي ندين له بالولاء وموضعه دوما في القلب منا".

وأضاف "أسرتنا دوماً كانت سندا للدولة باعتبار ذلك واجبا وحقا، وشقيقي رحمة الله عليه مساعد وزير الداخلية حكمدار القاهرة، وولدى عميد الشرطة المرابط في سيناء دفاعا عنها وصونا لها، ونجلي الأصغر وهو طيار، يرتفع فيها برمز مصر وشارتها عاليا في السماء".   

وتابع "لا يمكن أن يتصور أحد أن من بين أفراد أسرتنا من يفكر أو يحاول أن يمس هذا البلد العظيم أو رموزه أو قائده الذي أعطى ويعطى لبلده وشعبه عطاء لا حدود له ولا مثيل له". 

واختتم جميل سعيد بيانه قائلا "إذا كان قد فُهم أن نجلى طارق يقصد إهانة أي أحد كان، وهو لا يقصد، فأنا والأسرة نقدم الاعتذار عن هذا الفهم الخاطئ ونؤكد احترامنا للقيادة السياسية المتمثلة فيمن نحبه نقدره ونحترمه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا الاعتذار موصول للأفاضل وأعضاء مجلس النواب الحالي والمرشحين".

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب أعاد المستشار جميل سعيد اعتذاره للسيسي والمرشحين، وهاجم نجله وما قاله في الفيديو وقال إن انتقاده كان فيه تجاوزا غير مقبول استخدمته "قوى الشر" على حد تعبيره.

وأضاف "الدولة على رأسنا ورموزها على رؤوسنا، والرئيس عبد الفتاح السيسي في قلوبنا وعلى رأسنا".

وكانت قوات الأمن المصرية اعتقلت المحامي طارق جميل سعيد الخميس، وأحالته لنيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 يوماً، حسب وكيل لجنة الحوار بنقابة المحامين حسام سعيد، ومنظمات حقوقية.

ووُجهت إلى المحامي المقرب من دوائر السلطة في مصر تهم تكدير السلم العام ونشر شائعات وأكاذيب وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا الاعتقال رغم حذف المحامي لمقطع الفيديو الذي نشره على صفحته بموقع فيسبوك الأحد، واعتذاره عنه. كما نشر مقطع فيديو يهاجم فيه قنوات المعارضة، وانتقد فيه تناول هذه القنوات للفيديو الأول.

وكان طارق انتقد في الفيديو المحذوف سياسة اختيار حزب "مستقبل وطن" وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التابعين للمخابرات العامة لمرشحيهم في انتخابات مجلس النواب. 

وأوضح أن من يدفع أكثر يضمن مقعده النيابي بغض النظر كون المرشح كفئا للمنصب أم لا، بل إن البعض منهم عليه علامات استفهام أخلاقية، كما قال.

ومن المعروف أن المستشار جميل سعيد هو من تولى الدفاع عن عدد من رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ويتولى مكتبه عدداً من القضايا الخاصة بمسؤولين بارزين حاليين.

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المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام مصرية
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