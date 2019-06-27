الخميس 27 يونيو 2019 17:59
بوينغ تعلن عن مشكلة جديدة في طائرات 737 ماكس
قالت شركة بوينغ الأمريكية إن عيبا جديدا قد اكتشف في برمجيات طائراتها من طراز 737 ماكس قد يؤدي إلى ميل مقدمة الطائرة بشكل أوتوماتيكي.
التفاصيل:
- قالت بوينغ الأربعاء إن إدارة الطيران الفيدرالية "حددت متطلبًا إضافيا" ضمن التغييرات في البرمجيات التي تعمل عليها الشركة منذ ثمانية أشهر.
- أوضحت بوينغ في بيان أنها توافق على قرار إدارة الطيران الفيدرالية وأنها تعمل على البرمجيات المطلوبة لتلبية متطلبات الإدارة.
- من شأن إصلاح الخلل أن يؤخر عودة الطائرة إلى العمل بعد حادثي سقوط طائرتين من نفس الطراز إحداهما إندونيسية والأخرى أثيوبية.
- إدارة الطيران الفيدرالية قالت في بيان إنها لن تنهي الحظر المفروض على عمل الطائرة قبل التأكد من أنها آمنة، وإنه لا يوجد جدول زمني محدد لهذا.
خلفيات
- بدأ تشغيل طائرات ماكس 737 عام 2017 وكانت هي الطائرة الأكثر مبيعا في بوينغ.
- تحطمت طائرة من طراز ماكس تابعة لشركة ليون إير الإندونيسية في أكتوبر/تشرين الأول، كما تحطمت طائرة من نفس الطراز تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية في مارس/آذار.
- بلغت حصيلة ضحايا الحادثين 346 قتيلا.
- بعد أيام من الحادث الثاني، قامت هيئات الطيران في جميع أنحاء العالم بإيقاف عمل الطائرة، بينما تسارع بوينغ لإصلاح مواضع الخلل التي اكتشفت في الطائرة.
تاريخ من الأعطال:
- لكن قبل هذين الحادثين كان لدى شركة بوينغ تاريخ من الأعطال المتكررة المتعلقة بالسلامة.
- خلال رحلة إلى اليابان عام 2015 اكتشف مدقق في إدارة الطيران الفيدرالية أن شركة بوينغ من الباطن كانت تقوم بتزوير شهادات لأبواب الشحن في الطائرات من طراز 777، وأنها كانت تقوم بهذا طوال سنوات، وفقا لما كشفه تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية معتمدا على مقابلات ووثائق حكومية.
- اكتشف مسؤولو وكالة الطيران الفيدرالية أيضا أن الفنيين في شركة بوينغ كانوا يتركون أدوات عملهم داخل أجنحة الطائرة، بالقرب من الكابلات التي تتحكم في حركة الأجنحة، كما كان العمال يقومون بتركيب الأسلاك بطريقة غير صحيحة في طائرات من طراز 787، مما قد يزيد من خطر حدوث انقطاع في الكهرباء أو حرائق.
- إدارة الطيران الفيدرالية قالت إنه جرى تحديد العديد من الأخطاء المتعلقة بالسلامة بشكل متكرر في طائرات بوينغ وإن الشركة كانت في كل مرة توافق على إصلاحها، ثم تخفق في ذلك.
- يظهر استعراض سجلات إدارة الطيران الفيدرالية أن الإدارة كانت تدرس البدء في تطبيق أكثر من عشر حالات متعلقة بإنفاذ القانون ضد الشركة لفشلها في الامتثال لأنظمة السلامة، تتضمن غرامات قد تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.
- لذلك شرغ مسؤولو إدارة الطيران الفيدرالية في نهج جديد، يتمثل في تجميع الشكاوى ومشكلات السلامة والتفاوض مع الشركة بشأنها جميعا للتوصل إلى اتفاق أوسع، بدلا من متابعة كل انتهاك بشكل منفصل.
المصدر
الجزيرة مباشر
اسوشيتد برس
كلمات مفتاحية