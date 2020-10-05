تركيا
الاثنين 5 أكتوبر 2020 12:06

بوهو.. نظام تركي محمول للتنصت في الحروب الإلكترونية (فيديو)

إسماعيل دمير: نواصل فعاليات البحث والتطوير من أجل إكساب النظام قدرات إضافية
الأناضول
قالت مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، إن نظام "بوهو PUHU" المحمول للتنصت، المصنوع محليا، أتاح التفوق للقوات المسلحة في الحرب الإلكترونية.

جاء ذلك في تغريدة لرئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، حيث أوضح أن القوات المسلحة التركية استخدمت نظام "بوهو" بشكل فعال خلال العمليات الأخيرة، مما  أدى لتفوقها في مجال الحرب الإلكترونية.

وأضاف أن مؤسسة الصناعات الدفاعية تواصل فعاليات البحث والتطوير من أجل إكساب النظام قدرات إضافية.

وأردف أنه سيتم تزويد "بوهو" ببرمجيات ومعدات محلية، بهدف تطويره وجعله قادرا على كشف الطائرات المسيرة.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا تزويد النظام بـميزة التحكم والتشغيل من  بعد، فضلا عن إنتاج نسخة خاصة لدمجها بالسيارات.

وأوضح أنهم يهدفون لتسليم "بوهو" بميزاته الجديد للقوات المسلحة التركية خلال العام الجاري.

المصدر
الأناضول

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