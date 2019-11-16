بومبيو يهاجم "الجهاد الإسلامي" والحركة الفلسطينية ترد
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن إيران تستخدم ما سماه "وكيلها الإرهابي" ممثلا في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية لضرب "حليفتنا الكبيرة إسرائيل".
بومبيو" "يجب أن نستمر في الضغط على إيران إلى أن تتفاوض على اتفاق شامل يضمن وقف دعمها للجماعات الإرهابية".
Iran uses its terrorist proxy Palestinian Islamic Jihad to strike our great ally Israel. Iran does not want peace in the region. It does not want the Palestinian people to prosper. It wants more conflict. Until we address Iran’s threats, the cycle of violence will continue.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 16, 2019
The way forward is clear: continued pressure until Iran negotiates a comprehensive agreement that includes halting its support to terror groups like PIJ. Nations around the world can no longer claim to want peace in the region yet allow Iran’s threats to go unchallenged.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 16, 2019
- مصعب البريم، المتحدث باسم "الجهاد الإسلامي" قال إن الحركة "تعمل في فلسطين للدفاع عنها وعن شعبها ومقدساتها من العدوان الإسرائيلي المستمر على مدار عقود الماضية".
- البريم: "أمريكا راعية ومصدرة الإرهاب في العالم، والجهاد الإسلامي تقف في وجه الاحتلال الذي يبدأ دائما بالعدوان على شعبنا ومقدساتنا".
- البريم: "ما تقوم به المقاومة أمر مشروع على المستوى القانوني، والإنساني والوطني، أسوة بكل الشعوب التي تناضل من أجل أرضها وحقوقها ضد الاحتلال".
- شن الاحتلال الإسرائيلي اعتداء على قطاع غزة المحاصر بدأها منذ فجر الثلاثاء الماضي بعملية اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته.
- انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف تجاه سكان القطاع المحاصر وأمطره بغارات جوية أسفرت عن 34 شهيدا، بينهم ثمانية أطفال وثلاثة نساء فضلا عن إصابة أكثر من 111 آخرين.
- كان جيش الاحتلال أعلن أن عددا "كبيرا" من الصواريخ أطلق من غزة باتجاه الأراضي المحتلة.
- وتقول إسرائيل إن أبو العطا مسؤول عن إطلاق صواريخ باتجاه أراضيها وأنه كان يحضر للمزيد من الهجمات.
- والجمعة، قالت حركة "الجهاد الإسلامي" إن استهداف الاحتلال للأطفال والمدنيين خلال عمليتها العسكرية الأخيرة على القطاع "جريمة حرب مكتملة الأركان".