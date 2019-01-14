بومبيو يلتقي العاهل السعودي وولي العهد ويلغي زيارته للكويت

وزير الخارجية الأمريكي يلتقي الملك سلمان رويترز

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية مايك بومبيو التقى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان في الرياض اليوم، لكنه سيقطع جولته لحضور جنازة عائلية.

وقال روبرت بالادينو نائب المتحدث باسم الوزارة إن بومبيو سيعود إلى الولايات المتحدة بعد اجتماعات في سلطنة عمان بدلًا من السفر للكويت، وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن حالة الوفاة في عائلة زوجة بومبيو التي ترافقه في الجولة وستعود معه. بومبيو بحث مقتل خاشقجي والوضع في اليمن: صحفيون يرافقون بومبيو في جولته بالشرق الأوسط، قالوا إن الوزير اجتمع بالملك سلمان لمدة 35 دقيقة وعقد اجتماعًا منفصلاً مع ولي العهد لمدة 45 دقيقة أخرى.

السفارة الأمريكية في الرياض نشرت تغريدة قالت فيها إن بومبيو اتفق مع محمد بن سلمان على الحاجة إلى استمرار التهدئة في اليمن والالتزام ببنود اتفاقيات أبرمت الشهر الماضي في محادثات السويد لإنهاء الصراع اليمني.

وزير الخارجية الأمريكي، أكد للمسؤولين السعوديين الذين التقاهم في الرياض، أهمية إجراء تحقيق يتمتّع بالمصداقية في مقتل جمال خاشقجي، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية. بومبيو بحث مقتل خاشقجي والوضع في اليمن تقرير الاستخبارات حول مقتل خاشقجي ينحي باللائمة على ولي العهد السعودي: تقييم أجرته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ألقى باللوم على محمد بن سلمان في إصدار الأمر بقتل خاشقجي الذي كان ينتقد ولي العهد السعودي.

القضية أثارت أسوأ أزمة سياسية تواجهها المملكة منذ عشرات السنين، وتسببت في تأزم العلاقات مع حلفاء غربيين من بينهم الولايات المتحدة كما جذبت الانتباه إلى الإجراءات التي تتخذها السعودية ضد المعارضة وكذلك الحرب في اليمن. بومبيو يختصر جولته في الخليج لحضور "جنازة عائلية": بومبيو اختصر جولته في الشرق الأوسط، ولن يزور الكويت غدًا الثلاثاء كما كان مقررا لاضطراره للعودة إلى الولايات المتحدة لحضور جنازة عائلية بحسب ما أعلن متحدث باسم الخارجية.

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، قال في بيان إن الوزير بومبيو سيعود إلى الولايات المتحدة بعد اجتماعاته في مسقط" عاصمة سلطنة عمان، وذلك لحضور جنازة عائلية.

البيان أوضح أن بومبيو يتطلع لزيارة الكويت لإجراء حوار استراتيجي بين الولايات المتحدة والكويت في وقت مناسب في المستقبل القريب.

بومبيو قام في وقت سابق بجولة في المنطقة زار فيها الأردن والعراق ومصر، وبدأ بعدها جولة كان من المقرر أن تشمل دول مجلس التعاون الخليجي الست.

الوزير الأمريكي زار بالفعل البحرين ثم الإمارات وبعدها قطر، ويتوجه إلى سلطنة عمان اليوم.