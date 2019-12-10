أمريكا ومصر
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 10:38

بومبيو يثير مع شكري قضية معتقل أمريكي في مصر

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو(يمين) ووزير الخارجية المصري سامح شكري
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو(يمين) ووزير الخارجية المصري سامح شكري
غيتي
أثار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الإثنين مع نظيره المصري سامح شكري قضية مواطن أمريكي مسجون في مصر منذ ست سنوات.
التفاصيل
  • وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية إن بومبيو أثار مسألة حقوق الإنسان خلال مناقشته مع شكري "الشراكة الاستراتيجية القوية" مع مصر.
  • وأعرب بومبيو وفق البيان عن "مخاوف تتعلق بحرية الصحافة وحقوق الانسان وأمريكيين محتجزين في مصر بمن فيهم مصطفى قاسم".
  • وقاسم مصري في الأصل اعتقل عام 2013 خلال زيارته القاهرة في الوقت الذي كانت السلطات تشن فيه حملة على متظاهرين.    
  • ونفى قاسم انضمامه الى المظاهرات وقال إنه جاء الى مصر من نيويورك لزيارة زوجته وطفليه وكان حينذاك في الخارج لشراء حاجيات.      
  • وحكم على قاسم العام الماضي مع مئات المتهمين في محاكمة جماعية بالسجن 15 عاما بجرم محاولة قلب النظام، وفق محاميه.
المعتقل المصري الأمريكي مصطفى قاسم
  • ويقيم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب علاقة دافئة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
  • لكن منظمات حقوق الإنسان تقول إن السيسي يكبح الحريات، وتضع لجنة حماية الصحفيين مصر في المرتبة الثالثة بالنسبة إلى سجن العاملين في الصحافة.
  • ودعا بومبيو الشهر الماضي مصر بشكل علني إلى "احترام حرية الصحافة وإطلاق سراح الصحفيين" بعد مداهمة مقر موقع "مدى مصر" والطلب من العاملين فيه تسليم هواتفهم وحواسيبهم.
  • ويزور شكري واشنطن لإجراء محادثات حول قضية سد النهضة الذي بنته أثيوبيا على النيل الأزرق.
  • وطلب السيسي وساطة ترمب خوفا من أن يتسبب السد الضخم في خفض حصة مصر من نهر النيل الذي يؤمن لها 90 في المئة من مياه الشرب .
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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