أمريكا وطالبان
الاثنين 23 مارس 2020 23:34

بومبيو في قطر للقاء مسؤولي طالبان

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال توقيع اتفاق السلام مع حركة طالبان في قطر
غيتي
وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الإثنين إلى الدوحة حيث سيجري محادثات هي الأولى مع مسؤولي طالبان، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من توقيع اتفاق تاريخي بين واشنطن والحركة.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن بومبيو "سيلتقي مسؤولين في طالبان بينهم الملا برادار، كبير مفاوضيهم، لحضهم على مواصلة احترام الاتفاق الذي وقع الشهر الفائت".

وسيعقد الاجتماع في القاعدة الجوية قرب مطار الدوحة والتي حطت فيها طائرة بومبيو آتية من أفغانستان.

وفي وقت سابق الإثنين، قام بومبيو بزيارة مفاجئة لكابل للضغط على المسؤولين الأفغان بهدف تجاوز خلافاتهم وتشكيل حكومة موحدة تستطيع إجراء مفاوضات سلام مع طالبان.

ووقعت واشنطن في 29 من فبراير/شباط في الدوحة اتفاقا مع طالبان ينص على انسحاب تدريجي خلال 14 شهرا لكل القوات الأمريكية والأجنبية من أفغانستان، شرط أن يفي مسلحو طالبان بالتزاماتهم الأمنية ويباشروا مفاوضات سلام مباشرة غير مسبوقة مع حكومة كابل.

لكن هذه المفاوضات تأخرت وكذلك تبادل السجناء بين كابل وطالبان الذي نص عليه الاتفاق فيما تتواصل أعمال العنف في أفغانستان.

وكان بومبيو حضر توقيع الاتفاق في الدوحة ولكن من دون أن يلتقي أو يصافح مفاوضي طالبان.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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