الجمعة 4 يناير 2019 21:37
بومبيو في جولة عربية لبحث الأزمة الخليجية ومقتل خاشقجي
قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو (الأسبوع المقبل) للشرق الأوسط ستؤكد على ضرورة حل الخلاف الخليجي.
أبرز تصريحات المسؤول الكبير بالخارجية الأمريكية:
- ليس لدينا جدول زمني لسحب قواتنا من سوريا، ولكن لا ننوي الاحتفاظ بوجود عسكري هناك لأجل غير مسمى.
- بومبيو سيؤكد في محادثاته مع دول الخليج والحلفاء الآخرين على رسالة مفادها أن أمريكا "لن تترك الشرق الأوسط"
- بومبيو سيؤكد على ضرورة وحدة مجلس التعاون الخليجي وأن الخلاف السعودي القطري "لا يفيد".
- بومبيو سيواصل المطالبة في زيارته للسعودية بالمحاسبة في قضية مقتل خاشقجي
- بومبيو سيؤكد خلال زيارته للشرق الأوسط على الدعم الأمريكي للحلفاء والتعاون في مكافحة الإرهاب.
بيان وزارة الخارجية الأمريكية حول زيارة بومبيو:
- وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن وزير مايك بومبيو سيقوم بجولة في الشرق الأوسط تشمل السعودية والأردن ومصر والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت.
- الجولة ستبدأ في الثامن من يناير كانون الثاني وتستمر حتى 15 من الشهر نفسه.
خلفيات:
- في 5 يونيو/ حزيران 2017 قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر.
- فرضت الرباعي حصارا على قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربعة بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
- كان خاشقجي يقيم بالولايات المتحدة ويكتب بصحيفة واشنطن بوست وأصبح منتقدا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
- قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول على يد فريق حضر من الرياض بينهم مقربون من ولي العهد.
- خلصت المخابرات الأمريكية إلى أن ولي العهد أمر بعملية لقتل خاشقجي الذي قطعت جثته ونقلت من مبنى القنصلية لمكان لم يكشف عنه حتى الآن.
- ربط مسؤولون أتراك كبار قتله بأعلى المستويات في القيادة السعودية، ونفى مسؤولون سعوديون أن يكون ولي العهد قد أمر بقتل خاشقجي.
- وعقدت محكمة سعودية (الخميس) أول جلسة في قضية خاشقجي التي طالب فيها النائب العام بإعدام خمسة من بين 11 متهما.
- وصف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة المحاكمة بأنها غير كافية.
المصدر
وكالات
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