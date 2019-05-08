بومبيو في بغداد لإطلاع العراقيين على مخاوف أمنية من إيران

وصول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بغداد في زيارة غيرمعلنة مساء الثلاثاء رويترز

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، والتقى المسؤولين العراقيين، وسط تصعيد في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران.

التفاصيل: اجتمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته التي لم يعلن عنها مسبقا لبغداد، الثلاثاء مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وكبار المسؤولين لبحث أمن الأمريكيين في العراق وتوضيح المخاوف الأمنية الأمريكية في ظل الأنشطة الإيرانية المتزايدة في المنطقة.

جاءت الزيارة بعد يومين من حديث مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن واشنطن ستنشر مجموعة حاملة الطائرات الهجومية أبراهام لنكولن وقوة قاذفات إلى الشرق الأوسط بسبب "الخطر الحقيقي الذي تشكله قوات النظام الإيراني".

تأتي المخاوف من وجود تهديد من القوات الإيرانية بعد أن كثفت واشنطن العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي في الشهور الأخيرة وصنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وقال بومبيو للصحفيين بعد اجتماعه مع عبد المهدي "تحدثنا معهم عن أهمية أن يضمن العراق قدرته على حماية الأمريكيين في بلادهم بالشكل المناسب" في حين أكد مصدر في الحكومة العراقية أن بومبيو اجتمع مع عبد المهدي لكنه لم يذكر تفاصيل. توفير الحماية بشكل فعال للقوات الأمريكية: بومبيو، قال إن الهدف من الاجتماع أيضا هو إطلاع المسؤولين العراقيين على "الخطر المتزايد الذي رصدناه" حتى يتسنى لهم أن يوفروا الحماية بشكل فعال للقوات الأمريكية، وعبر عن دعم بلاده للسيادة العراقية قائلا "لا نريد تدخل أي طرف في بلادهم وحتما ليس عن طريق مهاجمة دولة أخرى داخل العراق".

عندما سئل قبل الاجتماعات إن كان هناك خطر على حكومة بغداد من إيران وإن كان ذلك أثار المخاوف الأمريكية على سيادة العراق أجاب قائلا "لا.. بشكل عام هذا موقفنا منذ طرحت استراتيجية الأمن القومي في بداية عهد إدارة الرئيس دونالد ترمب".

وردا على سؤال حول قرار نقل حاملة الطائرات والقاذفات إلى المنطقة قال إن واشنطن تريد الدفاع عن مصالحها من التهديد الإيراني وضمان أنها تملك القوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وقال "الرسالة التي بعثنا بها للإيرانيين، تضعنا في موقف نستطيع فيه الردع وسيفكر الإيرانيون مرتين في مسألة مهاجمة المصالح الأمريكية". وأشار إلى أن معلومات المخابرات الأمريكية كانت "محددة للغاية" بشأن "هجمات وشيكة".

بومبيو أوضح أن الولايات المتحدة حثت العراق على التحرك بسرعة لإخضاع الفصائل المستقلة التي تقع تحت النفوذ الإيراني لسيطرة الحكومة المركزية، مشيرا إلى أن هذه الفصائل تجعل العراق "بلدا أقل استقرارا".

وأضاف أنه تحدث مع المسؤولين العراقيين بشأن احتياجاتهم من الطاقة والبنية التحتية ولا سيما في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز الطبيعي، وقال إنه بحث معهم سبل المضي قدما بوتيرة سريعة في مشاريع قد تساعد على تحسين حياة العراقيين. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (يسار) والرئيس العراقي برهم صالح ( يمين) بومبيو ألغي زيارة لبرلين بسبب "مسائل ملحة" يجب معالجتها: كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ألغى زيارة مقررة الثلاثاء لألمانيا قبل ساعات من الموعد المحدد لوصوله إلى برلين، بسبب "مسائل ملحة" بحسب ما أوضحت المتحدثة باسمه، بدون أن تعطي مزيداً من التفاصيل.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء إلى العاصمة العراقية في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، وسط التصعيد في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران.

المتحدثة مورغان أورتاغوس، قالت "علينا للأسف أن نرجئ اللقاءات في برلين بسبب مسائل ملحة" من غير أن توضح ما إذا كان بومبيو لا يزال يعتزم زيارة لندن الأربعاء.

كان من المقرر ان يلتقي بومبيو الثلاثاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ونظيره الألماني هايكو ماس، بعدما ألقى خطاباً هجومياً حول سياسة بلاده في القطب الشمالي الإثنين في روفيينامي في فنلندا.