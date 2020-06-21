مقتل جمال خاشقجي
الأحد 21 يونيو 2020 22:48

بولتون يفضح تفاصيل ما دار بين ترمب وبن سلمان عن مقتل خاشقجي

الكاتب الصحفي الراحل جمال خاشقجي (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب(وسط) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
وكالات
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نصا مقتبسا من كتاب سيصدر قريبا لمستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون يظهر دعما أمريكيا غير محدود لولي العهد السعودي.

وأظهرت مقتطفات نشرها الصحفي زيد بنجامين على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا إنها ترجمة لنص مقتبس من كتاب بولتون المثير للجدل "الغرفة التي شهدت الأحداث" والمقرر نشره في 23 يونيو/حزيران.

جون بولتون (واقفا) المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب لشؤون الأمن القومي

ويتناول المقتطف كيفية تعامل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

ووفقا للنص يقول بولتون إن ترمب اتصل هاتفيا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وقال له "سواء فعلتها أم لم تفعلها. نحن نقف مع السعودية".

وقتل خاشقجي في قنصلية بلاده على يد فريق أمني قدم من الرياض خصيصا له، وأنكرت السعودية في أول الأمر اغتيال خاشقجي، إلا أنها تراجعت بعد نشر تركيا لتسجيلات مصورة تظهر دخول خاشقجي إلى القنصلية وعدم خروجه منها فضلا عن تسجيلات أخرى تكشف هوية الفريق الأمني وساعة وصوله لتركيا.

وتسبب مقتل خاشقجي كاتب المقال في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في ضرر كبير لصورة السعودية ولابن سلمان الذي حاول الترويج لنفسه على أنه الأمل للسعودية في انفتاح اقتصادي واجتماعي على العالم.

المصدر
الجزيرة مباشر

اقرأ أيضا

Thumbnail
وسط خلافات بشأن سد النهضة: "أبي أحمد" يناقش مع الجيش استراتيجية الدفاع
Thumbnail
"أراد إدانة العنصرية فوقع فيها".. نادٍ إيطالي يثير الغضب.. ما القصة؟
Thumbnail
طائرة تابعة لقوات حفتر تهبط اضطراريا على الحدود الليبية مع النيجر (فيديو)
Thumbnail
قالت "مصر وإسرائيل حليفان": إثيوبيا تنفي التمويل الإسرائيلي لسد النهضة
Thumbnail
ردا على تهديد السيسي.. الحكومة الليبية: التفت إلى مشاكلك الأمنية الداخلية

الأكثر قراءة

  1. بولتون يفضح تفاصيل ما دار بين ترمب وبن سلمان عن مقتل خاشقجي
  2. وسط خلافات بشأن سد النهضة: "أبي أحمد" يناقش مع الجيش استراتيجية الدفاع
  3. "أراد إدانة العنصرية فوقع فيها".. نادٍ إيطالي يثير الغضب.. ما القصة؟
  4. طائرة تابعة لقوات حفتر تهبط اضطراريا على الحدود الليبية مع النيجر (فيديو)
  5. قالت "مصر وإسرائيل حليفان": إثيوبيا تنفي التمويل الإسرائيلي لسد النهضة