بولتون: "شبه مؤكد" أن إيران وراء الهجوم على السفن قبالة الإمارات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الأربعاء، في أبوظبي أنه من "شبه المؤكد" أن إيران تقف وراء الهجوم الذي استهدف أربع ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات.

ووصل بولتون إلى الإمارات، الثلاثاء، لإجراء محادثات اليوم الأربعاء، وسط حالة من التوتر المتزايد بين واشنطن وطهران.

وقال بولتون أنه سيلتقي مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأيضا مع نظيره الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، لبحث العلاقات الثنائية والتوتر في المنطقة.

أبرز تصريحات بولتون:

بولتون قال خلال جلسة مع صحفيين في السفارة الأمريكية بالعاصمة الإماراتية، أنه تمت مهاجمة السفن الأربع باستخدام "ألغام بحرية من شبه المؤكد أنها من إيران".

بولتون: الولايات المتحدة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء هذا، وتراقب الوضع.

بولتون: من الذي تعتقدون أنه فعل هذا؟ شخص من نيبال؟

بولتون: نحن على ثقة بأن الإمارات والسعودية وأمريكا متفقون بشأن الأولويات وخطر امتلاك إيران أسلحة نووية.

بولتون: واشنطن تحاول أن تتحلى بالحكمة والمسؤولية في الرد على أنشطة إيران ووكلائها في المنطقة، وتتشاور عن كثب مع حلفائها في الخليج.

بولتون: كان هناك "هجوم فاشل على ينبع" أيضا في وقت الهجمات على الناقلات.

بولتون: من الواضح أن الهجوم على الناقلات قبالة ساحل الإمارات كان بألغام بحرية زرعتها إيران.

بولتون: الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تقف وراء الهجمات على سفن الخليج.

بولتون: نشعر بقلق بالغ حيال استخدام فيلق القدس وقاسم سليماني لمقاتلين شيعة في العراق كأسلوب غير مباشر لمهاجمة قواتنا هناك.

بولتون: سنحمل فيلق القدس المسؤولية إذا وقعت هجمات.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الإيراني حسن روحاني (رويترز)

التوتر بين واشنطن وطهران: