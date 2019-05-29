الأربعاء 29 مايو 2019 09:52
بولتون: "شبه مؤكد" أن إيران وراء الهجوم على السفن قبالة الإمارات
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الأربعاء، في أبوظبي أنه من "شبه المؤكد" أن إيران تقف وراء الهجوم الذي استهدف أربع ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات.
ووصل بولتون إلى الإمارات، الثلاثاء، لإجراء محادثات اليوم الأربعاء، وسط حالة من التوتر المتزايد بين واشنطن وطهران.
وقال بولتون أنه سيلتقي مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأيضا مع نظيره الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، لبحث العلاقات الثنائية والتوتر في المنطقة.
أبرز تصريحات بولتون:
- بولتون قال خلال جلسة مع صحفيين في السفارة الأمريكية بالعاصمة الإماراتية، أنه تمت مهاجمة السفن الأربع باستخدام "ألغام بحرية من شبه المؤكد أنها من إيران".
- بولتون: الولايات المتحدة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء هذا، وتراقب الوضع.
- بولتون: من الذي تعتقدون أنه فعل هذا؟ شخص من نيبال؟
- بولتون: نحن على ثقة بأن الإمارات والسعودية وأمريكا متفقون بشأن الأولويات وخطر امتلاك إيران أسلحة نووية.
- بولتون: واشنطن تحاول أن تتحلى بالحكمة والمسؤولية في الرد على أنشطة إيران ووكلائها في المنطقة، وتتشاور عن كثب مع حلفائها في الخليج.
- بولتون: كان هناك "هجوم فاشل على ينبع" أيضا في وقت الهجمات على الناقلات.
- بولتون: من الواضح أن الهجوم على الناقلات قبالة ساحل الإمارات كان بألغام بحرية زرعتها إيران.
- بولتون: الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تقف وراء الهجمات على سفن الخليج.
- بولتون: نشعر بقلق بالغ حيال استخدام فيلق القدس وقاسم سليماني لمقاتلين شيعة في العراق كأسلوب غير مباشر لمهاجمة قواتنا هناك.
- بولتون: سنحمل فيلق القدس المسؤولية إذا وقعت هجمات.
التوتر بين واشنطن وطهران:
- التوتر زاد بين إيران والولايات المتحدة بعد هجوم هذا الشهر على ناقلات نفط في الخليج.
- واشنطن، وهي حليف مقرب للسعودية والإمارات، منافستي إيران الإقليميتين، أنحت باللائمة في الهجمات على طهران، التي نفت تلك الاتهامات.
- الإمارات، التي لم تتّهم أي جهة بالوقوف خلف الواقعة، تجري تحقيقًا بمشاركة السعودية والنروج وفرنسا والولايات المتحدة.
- الحادث النادر وقع في المياه الإماراتية في أجواء من التوتر الشديد في المنطقة بسبب الخلاف بين إيران الولايات المتحدة على خلفية تشديد العقوبات النفطية الأمريكية على طهران.
- بولتون كان قد قال الأسبوع الماضي إن لدى الولايات المتحدة معلومات مخابرات "متعمقة وجادة" بشأن التهديدات التي تشكلها إيران. ولم يخض في التفاصيل.
- واشنطن نشرت حاملة طائرات وقاذفات وأعلنت خططا لنشر 1500 جندي في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب.
- في إطار منفصل، قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الثلاثاء، إن بلاده مستعدة للحوار مع دول الخليج العربية لمعالجة التوتر المتصاعد، وذلك خلال زيارة له للدوحة في المحطة الأخيرة من جولة شملت أيضًا الكويت وعمان.
- السعودية سوف تستضيف قمتين عربيتين طارئتين في مكة المكرمة يوم 30 مايو/أيار لبحث تداعيات ضربات بطائرة مسيرة استهدفت في الآونة الأخيرة منشآت نفطية في السعودية، وكذلك هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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