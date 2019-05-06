الاثنين 6 مايو 2019 10:27
بولتون: أمريكا ترسل حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط
قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الولايات المتحدة ترسل مجموعة حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط كي تبعث برسالة واضحة لإيران.
التفاصيل
- بولتون قال إن الرسالة الموجهة مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل "بقوة شديدة".
- بولتون: القرار اتخذ ردا على عدد من المؤشرات والتحذيرات المثيرة للقلقة والمتصاعدة.
- بولتون: الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني ولكننا مستعدون تماما للرد على أي هجوم سواء من وكلاء أو من الحرس الثوري الإسلامي أو القوات النظامية الإيرانية.
خلفيات
- انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية الست في عام 2015 والذي كان قد توصل إليه سلفه باراك أوباما.
- فرض ترمب عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.
- استهدفت الولايات المتحدة إيران بإجراءات عقابية مؤخرا بهدف ممارسة ضغوط عليها.
- أعطت الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات الأمريكية لمدة 90 يوما فقط للسماح لروسيا والصين ودول أوربية بمواصلة برامج للتعاون تهدف إلى منع إيران من إحياء برنامجها للأسلحة النووية.
- مدة الإعفاءات هي أقصر مما كان ساريا من قبل.
- قالت الولايات المتحدة الشهر الماضي إنها لن تمدد إعفاءات كانت منحتها لثمان دول تشتري النفط الإيراني، مسرعة في تنفيذ خططها لوقف صادرات النفط الإيرانية نهائيا.
- اتخذت إدارة ترمب خطوة غير مسبوقة بتصنيف قوات الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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