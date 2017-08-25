كرة القدم الأوربية
الجمعة 25 أغسطس 2017 18:40

بوغبا يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوربي

بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد
بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد
غيتي
فاز بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوربي الموسم الماضي متفوقا على زميليه زلاتان إبراهيموفيتش وهنريخ مخيتاريان.

وشارك بوغبا، العائد إلى يونايتد من يوفنتوس العام الماضي، في 15 مباراة هي كل مباريات فريقه بالبطولة وسجل ثلاثة أهداف في البطولة ليساعد فريقه على الفوز باللقب لأول مرة في مايو/أيار الماضي.

وقال بوغبا، 24 عاما، في بيان إنه سعيد للغاية لكونه أول لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوربي.

وتم اختيار الفائز بالجائزة التي منحت لأول مرة عبر تصويت 48 مدربا للأندية المشاركة في دور المجموعات بالبطولة الموسم الماضي إلى جانب 55 صحفيا.

المصدر
رويترز
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بول بوغبا
مانشستر يونايتد
الدوري الأوروبي لكرة القدم

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