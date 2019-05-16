مشاهير
الخميس 16 مايو 2019 19:24

بوغبا من الحرم المكي: لا تنسوا الأمور المهمة في الحياة

صورة نشرها اللاعب الفرنسي بول بوغبا على حسابه على انستغرام خلال مناسك العمرة
صورة نشرها اللاعب الفرنسي بول بوغبا على حسابه على انستغرام خلال مناسك العمرة
انستغرام
أدى اللاعب الفرنسي بول بوغبا، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مناسك العمرة.

نشر بوغبا على حسابه على انستغرام أمس الثلاثاء صورتين له في الحرم المكي الشريف مع عدد من الأشخاص وكتب تحتها: "لا تنسوا أبدا الأمور المهمة في الحياة".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Never forget the important things in life 🕋🤲🏾❤️

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يعرف عن بوغبا حرصه على أداء الشعائر الإسلامية.

وكان قد توجه لأداء العمرة في مايو/آيار من العام الماضي أيضا ونشر على حسابه على انستغرام مقطع فيديو من أمام الكعبة المشرفة في مكة المكرمة وقال فيه: "أتمنى أن يأتي الجميع إلى هنا.. يا له من مكان جميل.. جميل.. جميل.. والشعور… لا أستطيع حتى أن أصف لكم مشاعري".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allah u akbar .God is the greatest 🙏🏾🕋

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المصدر
الجزيرة مباشر
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مشاهير
بول بوغبا
مناسك العمرة

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