الخميس 16 مايو 2019 19:24
بوغبا من الحرم المكي: لا تنسوا الأمور المهمة في الحياة
أدى اللاعب الفرنسي بول بوغبا، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مناسك العمرة.
نشر بوغبا على حسابه على انستغرام أمس الثلاثاء صورتين له في الحرم المكي الشريف مع عدد من الأشخاص وكتب تحتها: "لا تنسوا أبدا الأمور المهمة في الحياة".
Never forget the important things in life 🕋🤲🏾❤️
A post shared by Paul Labile Pogba (@paulpogba) on
يعرف عن بوغبا حرصه على أداء الشعائر الإسلامية.
وكان قد توجه لأداء العمرة في مايو/آيار من العام الماضي أيضا ونشر على حسابه على انستغرام مقطع فيديو من أمام الكعبة المشرفة في مكة المكرمة وقال فيه: "أتمنى أن يأتي الجميع إلى هنا.. يا له من مكان جميل.. جميل.. جميل.. والشعور… لا أستطيع حتى أن أصف لكم مشاعري".
Allah u akbar .God is the greatest 🙏🏾🕋
A post shared by Paul Labile Pogba (@paulpogba) on
المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية