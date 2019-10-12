السبت 12 أكتوبر 2019 21:24
بوركينا فاسو: مقتل 16 على الأقل في هجوم استهدف مسجدا
أعلنت مصادر أمنية في بوركينا فاسو، السبت، مقتل 16 شخصاً على الأقل مساء الجمعة في هجوم استهدف مسجداً بمدينة سلموسي، شمالي البلاد.
التفاصيل
- المصادر قالت إن مسلحين "هاجموا المسجد الكبير في سلموسي مساء الجمعة، وفتحوا نيران أسلحتهم على الناس فقتلوا 16 شخصا"، حسبما نقلت قناة "فرانس 24" الفرنسية.
- أضافت أن "ثلاثة عشر شخصاً قتلوا على الفور إثر الهجوم، فيما لقي ثلاثة آخرون مصرعهم بعد ساعات متأثرين بإصاباتهم".
- أسفر الهجوم عن إصابة اثنين لازالا يتلقيان العلاج، حسب المصدر ذاته.
وظلت بوركينا فاسو حتى العام 2015 في منأى من أعمال العنف التي شهدتها مالي ومن ثم النيجر، جارتاها شمالاً.
لكن مسلحين، بعضهم على ارتباط بالقاعدة وآخرون بتنظيم الدولة، بدأوا بالتغلغل داخل المناطق الشمالية ومن ثم الشرقية قبل تهديد حدودها الجنوبية والغربية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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