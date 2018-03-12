روسيا
الاثنين 12 مارس 2018 09:12

بوتين يقول إن جده عمل طباخا لدى ستالين ولينين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور مصنعا للحلويات في مدينة سامارا الروسية
رويترز
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فيلم تسجيلي نشر على الانترنت (الأحد) إن جده لأبيه عمل طباخا لكل من فلاديمير لينين وجوزيف ستالين.

وقال الرئيس الروسي في الفيلم التسجيلي "بوتين"، ومدته ساعتان، إن سبيريدون بوتين كان عضوا مهما بطاقم العاملين في مكتب ستالين.

وكان الزعيم السوفيتي الراحل الذي توفي عام 1953 قد قام بحملة تطهير واسعة النطاق خلال فترة حكمه التي استمرت نحو ثلاثة عقود.

وأضاف بوتين في الفيلم أن جده "كان طباخا لدى لينين وبعد ذلك لدى ستالين في منطقة موسكو".

وقال أندريه كوندراشوف، الذي أصبح المتحدث باسم الحملة الانتخابية للرئيس في يناير كانون الثاني، إن سبيريدون بوتين استمر في العمل طباخا لدى المؤسسة السوفيتية حتى قبل وقت قليل من وفاته عام 1965 عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن المعلومات الواردة في الفيلم دقيقة.

ويأتي بث الفيلم قبل أيام من انتخابات الرئاسة في روسيا، والتي تجرى في 18 مارس/آذار الجاري.

المصدر
رويترز
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روسيا
بوتين
انتخابات رئاسية
طباخ
جد

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