روسيا
الخميس 7 سبتمبر 2017 14:31

بوتين يشترط استثمار 10 ملايين دولار للحصول على الجنسية الروسية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رويترز
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأجانب الذين يستثمرون نحو 10 ملايين دولار في الشرق الأقصى الروسي، سيكون بمقدورهم الحصول على الجنسية الروسية بطريقة مبسطة.

جاءت تصريحات الرئيس الروسي (الخميس) خلال كلمة له في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي، المنعقد في مدينة "فلاديفوستوك" الروسية، والذي يشهد مشاركة واسعة من قطاع الأعمال في اليابان وكوريا الجنوبية والصين.

وأكد بوتين أن "رجال الأعمال الرائدين لدينا، يستطيعون دخول البلاد كما لو أنه وطنهم.. بالمعنى الدقيق للكلمة سيصبح وطنهم".

ولفت بوتين، الذي يسعى لتعزيز الاستثمارات في مناطق شرق البلاد، إلى أن "السلطات تدرس حاليا الترتيبات المبسطة لمنح الجنسية الروسية للأجانب، الذين يستثمرون في الشرق الأقصى بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي".

ومازح الرئيس بوتين، روني تشيتشونغ تشان، منسق الجلسة العامة، وهو ياباني يشغل منصب مدير شركة "هانغ لونغ بروبرتيز"، والتي تعد أكبر شركة خاصة في هونغ كونغ قائلا: "على وجه الخصوص، يمكن عرض هذه الفرصة على منسق الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي".

وأضاف بوتين: "هو رجل أعمال، يقول إنه لولا هذا المنتدى لما كان هنا.. من فضلك استثمر 10 ملايين دولار، وستأتي إلى هنا كما لو أنك تذهب إلى منزلك".

المصدر
الأناضول
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روسيا
فلاديمر بوتين
مؤتمر اقتصادي
جنسية
استثمار

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