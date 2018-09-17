الاثنين 17 سبتمبر 2018 21:42
بوتين وأردوغان يجنبان إدلب السورية حربا منتظرة
وقعت تركيا وروسيا (الاثنين) مذكرة تفاهم لضمان استقرار الوضع في منطقة خفض التوتر بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وأعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، عقب محادثات بينهما في مدينة "سوتشي الروسية" عن توصلهما لاتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب بين المعارضة السورية المسلحة وقوات النظام السوري.
وعقب الاتفاق قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إنه لن تكون هناك عملية عسكرية في إدلب.
تفاصيل الاتفاق الروسي التركي:
- تضمن الاتفاق إنشاء منطقة منزوعة السلاح بمحاذاة خط التماس، بين قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة، بعمق ما بين 15 إلى 20 كيلومترا، بحلول 15 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
- سيتم إخراج الأسلحة الثقيلة والدبابات وراجمات الصواريخ وقاذفات الهاون التابعة لجميع تشكيلات المعارضة في العاشر من أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
- الاتفاق نص على أن تنسحب من المنطقة المنزوعة السلاح جميع الفصائل المسلحة التي وصفت بـ "المتطرفة" بما فيها جبهة النصرة وفق ما سماها البيان.
- تتولى دوريات تابعة للقوات التركية والشرطة العسكرية الروسية مراقبة المنطقة منزوعة السلاح.
- تضمن الاتفاق استئناف حركة السير على طريقي حلب اللاذقية، وحلب حماة قبل نهاية العام الجاري.
تصريحات أردوغان:
- اتفقنا مع روسيا على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين مناطق المعارضة والنظام في منطقة خفض التوتر بإدلب شمال غربي سوريا.
- تركيا وروسيا ستجريان دوريات بالتنسيق في حدود المنطقة منزوعة السلاح المحددة.
- المعارضة ستبقى في أماكنها و"سنضمن عدم نشاط المجموعات المتطرفة في المنطقة".
- تركيا ستعزز من قوة نقاط المراقبة الحالية التي أقامتها في منطقة خفض التوتر بإدلب.
- روسيا ستتخذ بدورها التدابير اللازمة من أجل ضمان عدم الهجوم على إدلب.
- تركيا ستواصل عمل كل ما يقع على عاتقها في مسألة إدلب مثلما فعلت منذ بداية الأزمة السورية.
- التهديد الأكبر لمستقبل سوريا ينبع من أوكار "الإرهاب" شرق الفرات أكثر من إدلب.
- أعتقد أننا تمكنا عبر هذا الاتفاق من منع حدوث أزمة إنسانية كبيرة في إدلب.
- خلال محادثاتنا، قطعنا شوطا مهما للغاية بخصوص إيجاد مخرج متعلق بإدلب السورية يأخذ بعين الاعتبار مخاوفنا المتبادلة.
- الخطوات التي اتفقت عليها مع الرئيس الروسي ستسهم في حل الأزمة السورية بشكل عام، وستمهد لتفاهم الأطراف السورية المختلفة للمناقشة مستقبل بلادهم ووضع حد للحرب القائمة.
تصريحات بوتين:
- اتخذنا قراراً مع الرئيس التركي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح بعمق حوالي خمسة عشر كيلومتراً على خط التماس بين المعارضة المسلحة والقوات السورية في الخامس عشر من أكتوبر/ تشرين أول.
- سيتم سحب المقاتلين بمن فيهم مسلحو جبهة النصرة حتى التاسع عشر من ديسمبر/ كانون أول المقبل.
- اتفقنا مع تركيا على سحب الأسلحة الثقيلة من هذه المنطقة والدبابات ومنظومات الصواريخ ومدافع الهاون لجميع المجموعات المسلحة، وسيتم إحكام السيطرة على هذه المنطقة المنزوعة السلاح وضبطها عن طريق دوريات عسكرية تركية روسية.
تعقيب أممي:
- الأمم المتحدة عبرت عن أملها في أن تنعكس نتائج اجتماع الرئيسين الروسي والتركي في "سوتشي" ايجابيا على المدنيين في إدلب.
- المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن ما أعلن في الاجتماع يمثل تطورا إيجابيا.
- دوجاريك: الاجتماع بين الرئيس بوتين والرئيس أردوغان مهم للغاية، ونأمل أن يكون له تأثير إيجابي على المدنيين في إدلب الذين يحدق بهم خطر عظيم، سوف ننظر بتمعن بشأن ما أُعلن ونحن نعتبره تطورا إيجابيا جدا.
خلفية:
- مراقبون اعتبروا أن التفاهم الروسي التركي في "سوتشي" يعني أن الأتراك أعطوا ضمانة للروس فيما يتعلق بحماية قواعدهم على البحر الأبيض المتوسط وتحديدا قاعدتي حميميم وطروطوس، مقابل أن تحتفظ المعارضة السورية بمواقعها الأخيرة في إدلب مما يدفع بالعملية السياسية على مساري أستانا وجنيف للدفع نحو حل سلمي للأزمة السورية.
- قمة طهران التي شاركت فيها روسيا وتركيا وإيران كانت قد أخفقت في حسم القرار بشأن الوضع الميداني في إدلب، بالتزامن مع نذر عملية وشيكة للنظام السوري في المحافظة.
- القمة كانت قد أظهرت مدى التباين بين الموقف التركي من جهة، والموقفين الروسي والإيراني من جهة أخرى.
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا في قمة طهران إلى وقف لإطلاق النار في إدلب، لتجنب ما وصفها بكارثة إنسانية، بينما قال الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة إن المهمة الرئيسة يجب أن تتمثل في التخلص من المسلحين الموجودين في المحافظة ودعا إلى ما وصفه بإرساء الاستقرار في إدلب على مراحل.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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