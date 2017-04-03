الاثنين 3 أبريل 2017 21:18
بوتين: ندرس كل الأسباب وراء الانفجار بما في ذلك الإرهاب
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الاثنين) إن الحكومة تدرس كل الأسباب وراء الانفجارات في شبكة قطارات أنفاق سان بطرسبرغ بما في ذلك الإرهاب.
وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيس روسيا البيضاء الكسندر لوكاشينكو "تحدثت بالفعل مع رؤساء أجهزتنا الأمنية الخاصة. إنهم يعملون لتحديد سبب" الانفجارات.
وأضاف "الأسباب ليست واضحة، الوقت ما زال مبكرا. سندرس كل الأسباب المحتملة سواء كان الإرهاب أو الجريمة" .
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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