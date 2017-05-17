ترمب والروس
الأربعاء 17 مايو 2017 19:41

بوتين: مستعد لتقديم تسجيل المحادثات بين ترمب ولافروف

الرئيس الروسي فيلادمير بوتين
رويترز
أعلن رئيس روسيا فلاديمير بوتين أنه مستعد لتقديم تسجيل المحادثات الأخيرة بواشنطن بين وزير خارجيته سيرغي لافروف والرئيس الأمريكي ترمب المتهم بتقاسم معلومات سرية مع موسكو.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في سوتشي مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني "إذا وافقت الإدارة الأمريكية، نحن مستعدون أن نقدم تسجيلا للحوار الذي دار بين لافروف وترمب إلى الكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ".

وأضاف بوتين ممازحا أنه سيوجه "توبيخا" لوزير خارجيته لأنه "لم يتقاسم معلوماته السرية" معه أو مع الأجهزة الخاصة الروسية، ما أثار ضحك لافروف وباقي المسؤولين الروس.

واعتبر بوتين أن أجواء من "الانفصام السياسي" تخيم على الولايات المتحدة.

وتساءل "ماذا سيخترع هؤلاء الناس الذين يروجون لهذه التفاهات؟ وإذا كانوا لا يدركون أنهم يسيئون إلى بلدهم، فهم ببساطة أغبياء. أما إذا كانوا يدركون فهم خطرون وغير شرفاء".

واتُهم ترمب من قبل صحيفة "واشنطن بوست" بكشف معلومات استخباراتية عن عملية يخطط لها مسلحون وذلك أثناء اجتماعه في 11 مايو/ آيار مع لافروف والسفير الروسي بواشنطن سيرغي كيسلياك في البيت الأبيض.   

 

المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية
كلمات مفتاحية
بوتين
ترمب
لافروف
سرية
استخبارات

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