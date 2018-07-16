الاثنين 16 يوليو 2018 15:54
بوتين لترمب: حان الوقت لنتحدث عن علاقاتنا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في بداية قمتهما في هلسنكي إن الوقت قد حان للتحدث عن العلاقات بين موسكو وواشنطن.
وأضاف بوتين أن عليهما أيضا مناقشة قضايا دولية معقدة متعددة الأطراف.
وتتواصل في العاصمة الفنلندية هلسنكي أول قمة تجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وأعرب ترمب عن أمله في بناء علاقات استثنائية بين واشنطن وموسكو.
وأضاف أنه سيبحث مع بوتين جميع الأمور بما فيها الملفات التجارية والنووية والعلاقات السياسية.
واعتبر الرئيس الأمريكي أن القمة تمثل فرصة لتحسين العلاقات التي لم تكن جيدة دائما بين البلدين على حد تعبيره.
المصدر
رويترز
الألمانية