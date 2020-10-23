تركيا
الجمعة 23 أكتوبر 2020 21:26

بهدف تعزيز القدرات الهجومية.. الجيش التركي يختتم مناورات "الإطلاق الحر 2020" (فيديو)

اختتم الجيش التركي بنجاح، مناورات "الإطلاق الحر 2020"، التي استهدفت تعزيز القدرات الهجومية والتنسيقية.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، الجمعة، أن المشاركين في المناورات حققوا جميع الأهداف المطلوبة بمهارة كبيرة ودقة متناهية.

والخميس، انطلقت مناورات الإطلاق الحر في قضاء "بولاطلي" قرب العاصمة أنقرة، وسط مشاركة وزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس هيئة الأركان يشار غولار، إلى جانب قادة آخرين بالجيش.

كما شاركت في المناورات عناصر من سلاحي المشاة والمدفعية، ومضادات صواريخ محلية الصنع، وطائرات مسيرة، إضافة إلى أسلحة ومعدات محلية الصنع استخدمت للمرة الأولى.

المصدر
الأناضول

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