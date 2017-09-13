بهدفيه في يوفينتوس.. ميسي يحقق 7 أرقام جديدة
وجاءت مباراة برشلونة ويوفنتوس في أولى جولات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وجاءت الأرقام على النحو التالي:
- استطاع ميسي، لأول مرة أن يسجل في مرمى الحارس بوفون بعد 4 مباريات في دوري أبطال أوربا لينهي عقدته مع العملاق الإيطالي.
- وصل ميسي إلى الهدف رقم 54 في دوري الأبطال على ملعب فريقه "كامب نو" ليتساوى مع البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في ريال مدريد كأفضل هداف في دياره.
-حقق ميسي رقمًا قياسيًا بعدما سجل 7 أهداف في آخر 10 مباريات لبرشلونة بجميع البطولات، وهو رقم لم يحققه أي لاعب في الفريق الكتالوني.
- يعد ميسي ثاني أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف، في مواسم متتالية بدوري الأبطال، برصيد 13 موسمًا، بعد راؤول غونزاليس عندما كان لاعبًا في ريال مدريد حيث سجل في 15 موسمًا.
- سجل ميسي 30 هدفًا في آخر 22 مباراة له في الكامب نو مع برشلونة في جميع المنافسات.
-سجل ميسي أكثر من 40 هدفًا للنادي والمنتخب للعام التاسع على التوالي.
-بعد تسجيله هدفًا في الدقيقة 69 تبقى لميسي التسجيل في الدقيقتين الأولى والثانية ليكون قد سجل أهدافًا في كل الدقائق الـ 90.