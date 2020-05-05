الصراع في اليمن
الثلاثاء 5 مايو 2020 21:14

بن بريك يعد السعودية بقاعدة عسكرية.. ويمنيون يعلقون

هاني بن بريك (وسط) عرف بعلاقته الوثيقة مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
مواقع التواصل
رد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن على تغريدة لنائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك يعد فيها السعودية بأكبر قاعدة عسكرية في الجنوب اليمني.

واستغرب نشطاء يمنيون من وعود بن بريك بإقامة قاعدة للمملكة بالأراضي اليمنية، في الوقت الذي ينفذ فيه مشاريع دولة أخرى كالإمارات.

وقال معلقون إن بن بريك يبيع ما لا يملك لمن لا يستحق، والجنوب ليست ملك شخصي له ليبيع ويشتري فيها كيفما أراد.

واتهم البعض بن بريك بالارتزاق مرة من الإمارات وأخرى من السعودية.

المصدر
الجزيرة

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