بن بريك يعد السعودية بقاعدة عسكرية.. ويمنيون يعلقون
واستغرب نشطاء يمنيون من وعود بن بريك بإقامة قاعدة للمملكة بالأراضي اليمنية، في الوقت الذي ينفذ فيه مشاريع دولة أخرى كالإمارات.
الجنوب يرحب وبإذن الله تكون أكبر قاعدة عسكرية للسعودية العظمى خارج المملكة وفي بلدها الثاني الجنوب على بحر العرب والمحيط الهندي وعلى مدخل خليج عدن في أهم طريق للتجارة الدولية يربط الشرق بالغرب وقبالة القرن الإفريقي والذي توجد فيه قاعدة للغازي العثماني قردوغان.— هاني بن بريك (@HaniBinbrek) May 4, 2020
نحن العرب بلا فخر
لا يُرحب إلا من يملك حريته إما المملوك لا يُنفذ غير أوامر سيده ولا نجدك إلا في الثانية يا هاني.ولقد أوجدتكم #السعودية و #الامارات لذلك و انظروا الى #عدن ماذا قدمت لها انت واسيادك غير التخاذل والحصار وترك اهلها للموت في ظل انهيار الخدمات وانتشار #وباء_كورونا https://t.co/r7lRNNDueU— أحمد بلحاف (@Amedblhaf) May 4, 2020
وقال معلقون إن بن بريك يبيع ما لا يملك لمن لا يستحق، والجنوب ليست ملك شخصي له ليبيع ويشتري فيها كيفما أراد.
هذا الذي يبيع مالا يملك لمن لا يستحق الجنوب ليست ملك شخصي لك لتبيع وتشتري فيها كيفما تريد— أمل جابر (@amal1jaber) May 5, 2020
هي أرض يمنية يحكمها القانون والدستور اليمني وليس أراءك المستمدة من الارتزاق مرة للإمارات وأخرى للسعودية حتى لم نعد نعرف عميل من أنت ؟!
ربما أنت عميل من يدفع أكثر لا غير. https://t.co/P1kBlyZydx
الشعب يناضلون من أجل الحرية ويأتي هاني بن بريك وأمثاله يطالبون بتحسين شروط العبودية، أرذل ضروب العبودية: عبودية تختارها بنفسك يا مطوع، فعلاً الحرية صعبة جداً عليكم، لأنكم تحبون العبودية 🤭— موران محمد اليافعي (@Moran_Moh) May 4, 2020
واتهم البعض بن بريك بالارتزاق مرة من الإمارات وأخرى من السعودية.
الأيادي العميلة التي تفسد وتهدم وتجعل الأوطان أنقاضاً وحطام لا تؤسس دول ولا تبني أوطان .!— ابن اليمن 🇾🇪 عبد الغني جبل (@foFFYsKt9SfMaVg) May 4, 2020
اليوم يتجلى دور المرتزقة الذين دربتهم دول العدوان وسلحتهم ليس من أجل استعادة شرعية مزعومة كما يدعون او دولة جنوبية، بل من أجل تسهيل أحتلال متعدد الجنسيات لليمن يتبع