كأس الأمم الأفريقية 2019
السبت 6 يوليو 2019 17:14

بنين تواصل مفاجآتها وتخرج المغرب من كأس أمم أفريقيا

تأهل منتخب بنين إلى دور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد فوزه على نظيره المغربي 4-1 بركلات الترجيح الجمعة، في دور الستة عشر للمسابقة.
التفاصيل
  • الوقتان الأصلي والإضافي انتهيا بالتعادل بهدف.
  • تقدم المنتخب البنيني بهدف سجله مويس ألديلو في الدقيقة 52 ثم تعادل المنتخب المغربي عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 76.
  • أضاع حكيم زياش ركلة جزاء للمغرب في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.
  • في ركلات الترجيح سجل للمنتخب البنيني كل من أوليفر فيردون وديفيد شيجلا وأناني تيدجاني فيما سجل للمنتخب المغربي أسامة الإدريسي وأهدر سفيان بوفال ويوسف النصيري.
  • صعد المنتخب المغربي لهذا الدور بعد تصدره للمجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط، فيما صعد منتخب بنين لهذا الدور بصفته واحدا من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، حيث احتل المركز الثالث في المجموعة السادسة بعدما جمع ثلاث نقاط من 3 تعادلات.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الألمانية
كلمات مفتاحية
كأس الأمم الأفريقية 2019
المغرب
بنين

اقرأ أيضا

Thumbnail
وسط خلاف حول معدلات الفائدة.. أردوغان يعزل محافظ البنك المركزي
Thumbnail
محكمة أمريكية تقر الطلاق الأغلى في التاريخ

الأكثر قراءة

  1. وسط خلاف حول معدلات الفائدة.. أردوغان يعزل محافظ البنك المركزي
  2. محكمة أمريكية تقر الطلاق الأغلى في التاريخ
  3. الجزائر: مؤتمر للمعارضة لوضع خارطة طريق لتجاوز الأزمة
  4. ماني يقرر الابتعاد عن ركلات الجزاء مع السنغال
  5. توتر الخليج يصل إلى جبل طارق والفلاشا تضرب قلب إسرائيل