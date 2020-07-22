"بنموت والشقة بتولع".. استغاثات وصراخ امرأة أثناء هجوم بئر العبد (فيديو)

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، مقاطع فيديو مؤثر لاستغاثات أهالي منطقة بئر العبد بشمال سيناء، وسط إطلاق كثيف للنيران وصرخات الأطفال أثناء هجوم دموي وقع مساء أمس الثلاثاء.

وكان مسلحون شنوا الليلة الماضية، هجومًا على نقطة تمركز أمنية في منطقة بئر العبد في محافظة شمال سيناء.

وتظهر لقطات الفيديو امرأة تصرخ قائلة: بنموت.. موتونا.. ينتقم منكم ربنا. الباب فُتح علينا، باب البيت الخارجي كُسر. حسبنا لله ونعم الوكيل في اللي بيعمل فينا العمايل دي".

وتابعت مذعورة "فيه طفل صغير. خلاص يا أحمد احنا بنموت. الشقة ولعت علينا نروح فين؟ أشهد أن لا إله إلا الله. مش عارفه أخرج ولا عارفه أتحرك، الشباك فيه ضرب نار".

في سيناء الموت أقرب من كل شيء.. لحظات فزع عاشها أهالي قرية #رابعة في #بئر_العبد على وقع طلقات الرصاص التي وصلت إلى منازلهم pic.twitter.com/BiRz4Mv67j — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) July 21, 2020

ويظهر في مقطع الفيديو صوت شاب يقول: "شايفين الطلقات"، ويظهر الفيديو آثار طلقات الرصاص على جدران المنزل.

وتضيف المرأة مستغيثة "ضرب من كل النواحي. الضرب فينا شغال. قاعدين في غرفة والغرفة الأخرى فيها ضرب نار ومن فوق".

وصرخت "الضرب فينا احنا.. ياحزني علينا.. تشهدوا.. أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله".

هجوم بئر العبد

كان الجيش المصري قد قال أمس الثلاثاء، إن اثنين من عناصره قتلا وأصيب أربعة آخرون في هجوم شنه مسلحون على نقطة تمركز أمنية في منطقة بئر العبد بشمال سيناء.

وكانت مصادر للجزيرة مباشر قالت إن مسلحين شنوا هجوما على معسكر تابع للجيش المصري بقرية رابعة غرب مدينة بئر العبد في شمال سيناء، الثلاثاء، أوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش.

وأضافت المصادر أن المسلحين استخدموا في هجومهم قذائف الهاون و"أر بي جي"، مشيرة أن الطيران الحربي المصري قام بتحليق مكثف ونفذ عدة غارات جوية شمال وجنوب قرية رابعة عقب الهجوم.

وأفاد شهود عيان بتحرك عدد كبير من سيارات الإسعاف على الطريق الدولي في اتجاه قرية رابعة، إلا أنها لم تتمكن جميعا من دخول القرية بسبب إغلاق الجيش للطرق خوفاً من احتمالية أن تكون السيارات مفخخة بعبوات ناسفة.

وأضاف الشهود للجزيرة مباشر أن الأهالي يقومون بإسعاف الجرحى داخل عيادات مدنية (عيادة علاج طبيعي) قريبة من المعسكر؛ وسط نداءات بالتبرع بالدم في مستشفى بئر العبد تحسباً لوصول مصابين.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم المسلح على معسكر قرية رابعة كان بالتزامن مع هجوم آخر استهدف ارتكازا عسكريا في قرية النصر.

وأكدت المصادر وصول عدد من الجثث إلى مستشفى بئر العبد، كما تم نقل مصابين لمحافظة الإسماعيلية، مشيرة أن هناك سيارات إسعاف إضافية انطلقت من مدينة العريش لإجلاء الضحايا.

وقامت قوات الأمن بوقف حركة السير على الطريق الدولي العريش- القنطرة، وقالت مصادر إنه تم رفع الحالة الأمنية لدرجة التأهب القصوى وهناك استنفار أمني في مختلف مدن المحافظة.

كما قطعت قوات الأمن التيار الكهربائي عن قرية رابعة، وقامت بتحذير الأهالي من الخروج أو تصوير أي أضرار حدثت نتيجة الهجوم المسلح.

وبين الحين والآخر، يعلن الجيش المصري مقتل عدد من المسلحين شمال سيناء، لا سيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير/شباط 2018، في مختلف أنحاء البلاد لا سيما في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها ولاية سيناء.