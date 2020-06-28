الإمارات
الأحد 28 يونيو 2020 18:43

بنك أوف أمريكا يكشف المخاطر التي تواجه بنوك الإمارات

بنك أوف أمريكا ميريل لينش يقول إن البنوك الإماراتية ما تزال تواجه مخاطر واضحة
رويترز
قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش، إن البنوك الإماراتية ما زالت تواجه مخاطر واضحة، وسط ضغوط تباطؤ النمو الاقتصادي ومخاوف جودة الأصول المصرفية، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف بنك أوف أمريكا في مذكرة بحثية، الأحد، أن تأثير العوامل الضاغطة سيكون أكثر وضوحا في نتائج أعمال الربع الثاني من العام الحالي، وسط انكماش حاد في هوامش الفائدة.

وتوقع أن يشير انحدار منحنى العائد في الولايات المتحدة، إلى قاع هوامش الفائدة الصافية المحتملة للبنوك الإماراتية، والتي شهدت انخفاضا حادا في الأرباع الثلاثة الأخيرة بعد تخفيضات أسعار الفائدة.

وذكر أن المخاطر التي تواجها المصارف الإماراتية، تأتي وسط التوقعات الصعبة التي تواجه البلاد، إلا أن تحسن أسعار النفط واستئناف الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وتوزيعات الأرباح الجذابة يخفض حجم التأثيرات.

وسجلت أكبر 10 بنوك في الإمارات انخفاضاً مجتمعاً بدخل الفوائد بنسبة 6.3 بالمئة على أساس ربع سنوي، خلال الربع الأول من العام، بينما انخفض صافي الربح بنسبة 22.4 بالمئة، وفق البنك.

والشهر الماضي، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز، ارتفاع القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر لدى البنوك الإماراتية خلال الأشهر 12-24 القادمة، بسبب انخفاض أسعار النفط الحاد، وتراجع النشاط الاقتصادي نتيجة تداعيات احتواء وباء "كوفيد-19".

كما توقعت ارتفاع الخسائر الائتمانية خلال الفترة الممتدة بين 2020-2021، ما سيؤدي إلى تراجع الربحية في القطاع المصرفي الإماراتي.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
مخاوف من موجة مدمرة لكورونا.. الصين تحذر من "وضع خطير" في العاصمة
Thumbnail
تناغم إماراتي إسرائيلي: أغنية يهودية تمجد حكام أبو ظبي (فيديو)
Thumbnail
لا للمشاهد الساخنة.. الفنان يوسف الشريف يثير ضجة في مصر (فيديو)
Thumbnail
إلهام شاهين تتحدث عن لقائها ببشار الأسد.. وناشطون يعلقون (فيديو)
Thumbnail
من السماء إلى البئر.. طائرة ورقية تنهي حياة طفل في مصر

الأكثر قراءة

  1. بنك أوف أمريكا يكشف المخاطر التي تواجه بنوك الإمارات
  2. مخاوف من موجة مدمرة لكورونا.. الصين تحذر من "وضع خطير" في العاصمة
  3. تناغم إماراتي إسرائيلي: أغنية يهودية تمجد حكام أبو ظبي (فيديو)
  4. لا للمشاهد الساخنة.. الفنان يوسف الشريف يثير ضجة في مصر (فيديو)
  5. إلهام شاهين تتحدث عن لقائها ببشار الأسد.. وناشطون يعلقون (فيديو)