التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
الأربعاء 2 سبتمبر 2020 13:07

"بنك أبوظبي الأول" يبدأ محادثات تعاون مع بنوك إسرائيلية

بنك أبوظبي الأول
بنك أبوظبي الأول
مواقع التواصل
أعلن بنك أبوظبي الأول، الثلاثاء، أكبر بنوك الإمارات، أنه بدأ محادثات تعاون مع مؤسسات مالية إسرائيلية، أبرزها بنكي "هبوعليم" و"لئومي"، أكبر بنكين في إسرائيل.

وقال البنك، عبر حسابه على موقع تويتر "بنك أبوظبي الأول سيباشر مناقشات مع مؤسسات مالية في إسرائيل، وبالتحديد بنكي هبوعليم ولئومي".

وأضاف البنك الإماراتي أن "المناقشات بهدف تأسيس علاقات مصرفية تعزز التعاون المالي والاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل، مع التركيز على تأسيس العلاقات بين البنوك والتجارة الثنائية والتكنولوجيا والابتكار".

والأربعاء، كشف بنك لئومي أنه بدأ محادثات تعاون مع بنك إماراتي "كبير".

وقال رئيس قطاع المؤسسات في البنك الإسرائيلي، شموليك أربيل، في حينه، إن بنكه والبنك الإماراتي "مهتمان بمساعدة العملاء من الشركات المحلية في كلتا الدولتين على ممارسة الأعمال في الدولة الأخرى"، دون تحديد هوية البنك الإماراتي.

وأنهى وفد إسرائيلي رسمي، الثلاثاء، أول زيارة رسمية علنية للإمارات، بحث فيها تفاصيل اتفاق للتطبيع الكامل بين البلدين أعلن في 13 أغسطس/آب الماضي.

ووصل الوفد مطار أبو ظبي، الإثنين، على متن طائرة تابعة لشركة "العال" الاسرائيلية، في أول رحلة تجارية مباشرة من إسرائيل للإمارات، و حلقت في الأجواء السعودية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن عن اتفاق إسرائيلي إماراتي للتعاون في مجال الخدمات المالية والمصرفية.
كما أعلن عن اتفاق تعاون بين مكتب أبو ظبي للاستثمار ومؤسسة "استثمر في إسرائيل"، لتسهيل الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
تطبيع العلاقات
بنك أبوظبي الأول
إسرائيل
تعاون اقتصادي

اقرأ أيضا

Thumbnail
مصر تدفع 22 مليار جنيه لشركة فرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو
Thumbnail
شاهد دب يفاجئ المتسوقين داخل متجر بكاليفورنيا
Thumbnail
تخمير المشروب وتبريده.. أفضل كوب من الشاي هو من صنع يديك
Thumbnail
دراسة: سم نحل العسل يقتل خلايا سرطان الثدي
Thumbnail
كورونا تجبر دبي على العودة إلى سوق الدين العام للمرة الأولى في 6 سنوات

الأكثر قراءة

  1. الكرملين: تقرير"هيومن رايتس" خدعة إعلامية نرفضها
  2. شاهد: إيسكو يقود ريال مدريد للفوز بهدفين على إسبانيول
  3. الجزائر: أحزاب من المعارضة تضع شروطا للمشاركة بالحوار السياسي
  4. ترمب متفائل بالوصول للقاح ضد كورونا نهاية العام وألمانيا متشائمة
  5. رويترز: الشرطة التركية ترجح مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول