الولايات المتحدة
الأحد 8 أكتوبر 2017 23:17

بنس يغادر مباراة في كرة القدم الأمريكية بسبب النشيد الوطني

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
رويترز
غادر مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي مباراة في دوري كرة القدم الأمريكية (الأحد) في ولاية انديانا مسقط رأسه.

وذلك بعد أن جثا بعض اللاعبين على ركبهم أثناء عزف النشيد الوطني وهو نوع من التعبير بدأ كاحتجاج رمزي ضد العنف الذي تستخدمه الشرطة مع الأقليات العرقية.

وقال بنس في بيان أصدره البيت الأبيض "غادرت اليوم مباراة فريق كولتس لأن الرئيس ترمب وأنا لن نكرم أي مناسبة لا تبدي احتراما لجنودنا أو علمنا أو نشيدنا الوطني".

 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الولايات المتحدة
مايك بنس
النشيد الوطني الأمريكي
كرة القدم الأمريكية
البيت الأبيض

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