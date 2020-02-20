السعودية
الجمعة 21 فبراير 2020 00:23

"بنت مكة".. فيديو كليب يشعل جدلًا بين السعوديين

أمير مكة أمر بإحالة المنتجين للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم
مواقع التواصل
أثار فيديو كليب نُشر على منصة يوتيوب جدلًا واسعًا في السعودية، واعتبره مغردون إساءة لعادات وتقاليد المجتمع السعودي وتشويهًا لصورة أهالي مكة المكرمة.

ونشرت قناة Asayel Slay عبر يوتيوب أغنية راب تحمل عنوان "بنت مكة" تضمنت إشارات لـ "جمال فتيات مكة"، وجرى تصوير فيديو الأغنية داخل مقهى في مكة المكرمة، برفقة أطفال أدوا رقصات مختلفة على وقعها.

ووجه أمير مكة خالد الفيصل بإيقاف المسؤولين عن إنتاج الفيديو، مبررًا ذلك بـ "إساءته لعادات وتقالد أهالي مكة، وتنافيه مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة".

ونشر حساب "إمارة منطقة مكة" على تويتر توجيهات الفيصل، وشملت إحالة المنتجين للجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.

وعبر مغردون سعوديون عبر وسم "#لستن_بنات_مكة"، عن استيائهم من محتوى ومضمون فيديو الكليب، مؤكدين أن صورة بنات مكة الحقيقية لا تشبه ما روج له الكليب، مطالبين بوضع حد لمثل هذه الإساءات المقصودة والمبرمجة -على حد قولهم- لإيقاع المجتمع السعودي.

ورغم الرفض الواسع لكليب "بنت مكة"، إلا أن بعض المغردين أثنوا على الأداء المميز للمغنية، وقالوا إن الهجوم الذي تتعرض له لدواعٍ عنصرية، ولو كانت فتاة سعودية لرحب الجميع بها.

المصدر
الجزيرة مباشر
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مكة المكرمة
بن سلمان

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