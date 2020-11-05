"بنت بايدن" تتصدر تويتر رغم زخم الانتخابات الأمريكية.. ما السبب؟
وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة فتاة حسناء أرجعوها لآشلي بايدن، ابنة المرشح الرئاسي الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن.
كنت مع ترامب وعندما شفت بنت بايدن تمنيت ليه التوفيق من كل قلبي 😅🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ddNFPrKr1A— غمدان (@2018mkm) November 5, 2020
وقارن المغردون بشكل ساخر، بين جمال أشلي "المزعومة"، وبين إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعًا.
بنت ترامب اشفطتنا شفففط— صلاح العلاج (@SalahAlelaj) November 4, 2020
الله يستر من بنت بايدن 🤦🏻♂️ pic.twitter.com/CBSfGryrf3
وتزامن ذلك مع استمرار عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية وتصاعد حدة المنافسة بين بايدن وترمب في السباق الرئاسي للوصول إلى البيت الأبيض.
#بنت_بايدن وضعي حالياً pic.twitter.com/Lz8wHGRwRd— ⓃⒶⓌⒶⒻ (@NAWAFXB9) November 5, 2020
وتساءل ناشطون عما إذا كانت ستسير آشلي على خطى إيفانكا التي أثارت الجدل كثيرًا خلال فترة ولاية والدها ترمب، وأشاروا إلى تأثيرها على بعض قادة دول الخليج، وما إذا اكانت ابنة بايدن ستحذو حذوها حال نجح والدها وتصبح حديث وسائل الإعلام.
#بنت_بايدن دبلوماسي قديم نثرها😂😂#ترامب_بايدن. pic.twitter.com/bwYgnXSOzO— ٍّ (@mohamfgjutn) November 5, 2020
ولكن ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، أن الصورة المتداولة وهي منتشرة على غوغل، لا تعود لابنة بايدن، وإنها هي لعارضة "موديل" برزت على مواقع عديدة تتعلق بالموضة وتصفيف الشعر.
أما آشلي بايدن الحقيقية فهذه هي:
وأشار مغردون إلى الشبه الكبير بين ملامح آشلي الحقيقية وبين الممثلة الأمريكية ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري.
#ميغان_ماركل أول شخص من العائلة الملكية في المملكة المتحدة يصوت في #الانتخابات_الرئاسية_الأمريكية. pic.twitter.com/n49vrcDi1f— حفريات (@Hafryat_News) November 4, 2020
وآشلي بايدن من مواليد 8 يونيو 1981، وهي ناشطة اجتماعية وسيدة أعمال تنفيذية وشخصية سياسية، كما أنها ناشطة في مجال العدالة الاجتماعية، وهي متزوجة منذ منتصف عام 2012 من الطبيب هوارد كيرين.
وعلى عكس إيفانكا ترمب، فإن آشلي بايدن لم تكن نشيطة في حملة انتخاب والدها كما أنها نادرة الظهور بصحبة والدها بعكس إيفانكا التي رافقت ترمب في الكثير من زياراته وساندته في حملته الانتخابية.
أما إيفانكا ترمب (39 عامًا) فهي أيضًا سيدة أعمال وعارضة أزياء سابقة، وهي ابنة ترمب من زوجته عارضة الأزياء السابقة ايفانا، وهي نائبة الرئيس التنفيذي في منظمة ترمب ويتركز عملها في إدارة العقارات والفنادق التابعة للشركة.
#الانتخابات_الأمريكية— Jomaa ALdbis ALanzi (@JomaaAlanzi) November 4, 2020
هذه "إشلي بايدن" على اليمن، وليس كما شاع في وسائل التواصل! pic.twitter.com/XrvQzBvBNj
تزوجت إيفانكا صيف عام 2009 من رجل الأعمال جاريد كوشنر الذي عينه ترمب مستشارًا للرئيس لشؤون الشرق الأوسط وهو مهندس الخطة الأمريكية للسلام المعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن"، وهو نجل قطب العقارات الأمريكي المعروف تشارلز كوشنر.
#انتخابات_الرياسه_الاميركيه— تسالي (@YtxRu3PH7rYD9rZ) November 4, 2020
آشلي بنت بايدن
تروح ايفانكا ترامب وابوها في ستين pic.twitter.com/EOwhP3t0IX
وتظهر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ 264 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 214 صوتا لخصمه الجمهوري دونالد ترمب.
مدري من وين جايبين الصورة اللي عندكم— فهد الشمري 🇸🇦 (@usaifo) November 5, 2020
بس عشان الطقطقة عالفاضي#بنت_بايدن
هنا 👇 pic.twitter.com/27mmIthV9q
ويحتاج المرشح إلى 270 صوتا من أصوات كبار الناخبين في المجمع الانتخابي من أصل 538 للفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
#بنت_بايدن— azoz' (@2020lllllll) November 5, 2020
احلى من ايفانكا بكثيررر pic.twitter.com/LK67nItBCK
وقال بايدن إنه حصل على ما يكفي من الأصوات للفوز بالرئاسة، في حين نفى ترمب أن يكون خسر السباق وقدم معلومات مغايرة، وتقدمت حملته رسميا بطعون أمام القضاء.
#بنت_بايدن— إلّا خفوقٌي 🕊 (@ahlam1455) November 5, 2020
هذي هي بنته تشبه كثير ميقان! pic.twitter.com/jThk4F4YoD
وذكر تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، أن بايدن أصبح قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالرئاسة الأمريكية بعد حسمه ولايتين رئيسيتين في مواجهة ترمب الساعي إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية.
#بنت_بايدن— A (@iA_l_) November 5, 2020
وين حقوق المرأه عندهم حسبي الله عليهم
ليش مايحطون وحده من ذولا رئيسه 😍 pic.twitter.com/r4ob53IJ4F