تركيا
الأحد 31 مايو 2020 16:44

بناء مستشفى مطار أتاتورك في 45 يوما.. وأردوغان: وعدنا فأوفينا (فيديو)

مستشفى البروفسور الدكتور مراد ديلمنر للحالات الطارئة في يشيل كوي بسعة 1008 أسرة تم إنجازه خلال 45 يوما
وسائئل التواصل
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن الحكومة أوفت بوعدها في بناء مستشفى ضمن مطار أتاتورك بإسطنبول، في غضون 45 يوما.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، قبيل افتتاح المستشفى الذي يحمل اسم البروفسور الدكتور مراد ديلمنر، في منطقة يشيل كوي، بالشطر الأوربي من إسطنبول.

وأضاف الرئيس أردوغان: نفتتح اليوم مستشفى البروفسور الدكتور مراد ديلمنر، للحالات الطارئة في يشيل كوي، بسعة 1008 أسرة، الذي وعدنا بإنجازه خلال 45 يوما، نرجو أن يحمل الخير لبلدنا وشعبنا .

كما أرفق الرئيس أردوغان تغريدته بمشاهد ومعلومات عن بناء المستشفى.

ويوم الجمعة، افتتح الرئيس أردوغان مستشفى البروفسورة الدكتورة فريحة أوز، الذي تم بناؤه في 45 يوما بمنطقة سنجق تبة في مدينة إسطنبول، في إطار مكافحة كورونا.

وفي 6 أبريل/ نيسان الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة، إنه سيتم إنجاز مستشفيين إضافيين في إسطنبول خلال مدة أقصاها 45 يوما، في إطار مكافحة جائحة كورونا.

كما أكد أردوغان لاحقا، أن مستشفيي مطار أتاتورك وسنجق تبه بإسطنبول، سيُفتحان أمام السياحة العلاجية.

المصدر
الأناضول
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
أردوغان
مستشفى
كورونا

اقرأ أيضا

Thumbnail
مصر.. صرخات الاستغاثة تزداد وكورونا يقتحم أروقة البرلمان
Thumbnail
مصريون يحتجون أمام سفارة بلادهم بالدوحة لإعادتهم لوطنهم (فيديو)
Thumbnail
حل حزب البناء والتنمية.. وخطأ التحالف مع الإخوان
Thumbnail
شاهد: موظف سعودي سابق يكشف مصير أموال معتقلي "الريتز"
Thumbnail
ناشط سعودي: مجلس لإزاحة ابن سلمان ومخطط لاستهداف مونديال قطر (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. مصر.. صرخات الاستغاثة تزداد وكورونا يقتحم أروقة البرلمان
  2. مصريون يحتجون أمام سفارة بلادهم بالدوحة لإعادتهم لوطنهم (فيديو)
  3. بناء مستشفى مطار أتاتورك في 45 يوما.. وأردوغان: وعدنا فأوفينا (فيديو)
  4. شاهد: موظف سعودي سابق يكشف مصير أموال معتقلي "الريتز"
  5. ناشط سعودي: مجلس لإزاحة ابن سلمان ومخطط لاستهداف مونديال قطر (فيديو)