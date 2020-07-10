الولايات المتحدة
الجمعة 10 يوليو 2020 19:15

بمشاركة عمدة نيويورك.. "حياة السود مهمة" أمام برج ترمب

حياة السود مهمة" أمام برج ترمب في نيويورك
رويترز
قامت مجموعة من مناهضي العنصرية برسم جدارية أمام برج ترمب في نيويورك مكتوب عليها "حياة السود مهمة" لإعطاء رسالة للعالم حسبما علق الحساب الرسمي لعمدة المدينة.

وتداول نشطاء على وسائل التواصل الإجتماعي مقاطع مصورة لمجموعات من مناهضي العنصرية وهم يقومون برسم جدارية لشعار "حياة السود مهمة" أمام برج ترمب في مدينة نيويورك، أمس الخميس.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد نشر على تويتر تعليقا على قرار عمدة المدينة بكتابة الجدارية، والذي انضم إلى ناشطين قاموا بكتابة هذه الجدارية الضخمة.
وكتب ترمب" مدينة نيويورك تستقطع مليار دولار من مخصصات الشرطة وتقوم برسم جدارية سوداء كبيرة باهظة الثمن في شارع الجادة الخامسة، هذا سيشوه هذه الجادة الفاخرة وينفرّ محبي نيويورك".

وكان رد عمدة مدينة نيويورك -بيل دي بلاسيو" إليك ما لا تفهمه، السود قاموا ببناء هذه الجادة والكثير من أبناء هذه الأمة، أن رفاهيتكم جاءت من عملهم الذي لم يتم تعويضهم عليه، نحن نحترمهم، حقيقة أن ما تراه يشوه شارعك هو تعريف العنصرية".
وقال دي بلاسيو "ما لا تعرفه أيضاً أن مرفهي نيويورك هم الآن أغلبية من أصحاب البشرة الملونة وهم بالفعل يعرفون أن حياة السود مهمة، ولا يوجد هنا رمزاً للكراهية إنه إلتزام بالحقيقة، في ذهنك فقط قد يكون التأكيد على قيمة الناس أمراً مخيفاً بالنسبة لك".

رئيس بلدية نيويورك يشارك في كتابة الجدارية

وانضم رئيس عمدة نيويورك إلى ناشطين يوم الخميس في كتابة عبارة "حياة السود مهمة" بأحرف صفراء عملاقة في طريق فيفث أفينيو بالمدينة أمام برج ترمب الذي كان ذات يوم جوهرة التاج في إمبراطورية ممتلكات الرئيس دونالد ترمب.
وبينما كان العاملون بمدخل المبني الفاخر بلونه الذهبي البراق يتابعون، انضم رئيس عمدة المدينة بيل دي بلاسيو وزوجته، والقس آل شاربتون، الذي نعى جورج فلويد في منيابوليس، إلى عشرات الناس يخطون العبارة على الأرضية أمام برج ترمب.
واكتسبت حركة "حياة السود مهمة" قوة دفع بعد وفاة جورج فلويد خلال احتجاز الشرطة له في منيابوليس في 25 مايو أيار بعد أن جثا ضابط أبيض على رقبته.
وقالت بيتي كوبوفي ويس 16 عاما- طالبة بمدرسة ثانوية، إن مشاركتها تهدف إلى مواجهة "السلبية والعنف" في رئاسة ترمب، واضافت" لقد كان رئيسنا منتقدا بشكل كبير لحركة حياة السود مهمة بطريقة أعتقد أنها خطيرة للغاية وتضر بأمتنا".

رمز الكراهية

ووصف ترمب على تويتر الأسبوع الماضي الخطوة بأنها "رمز للكراهية" وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز ليل الخميس قال ترمب إن أصحاب المتاجر "غاضبون" من رسم العبارة على أرضية الطريق.
ترمب الذي غير مقر إقامته الرئيسي في سبتمبر أيلول إلى فلوريدا من مانهاتن، قال إن الناس يغادرون المدينة بسبب الطريقة التي تدار بها مشيرا إلى" أنه أمر محزن للغاية أن نرى ما حدث".

وتم التخطيط لرسم عبارة "حياة السود مهمة"، في كل من الأحياء الخمسة بمدينة نيويورك وظهرت في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وبدأت في واشنطن العاصمة حيث غطت هذه الرسالة الضخمة شارعا بالقرب من البيت الأبيض، استخدمت فيه السلطات رذاذ الفلفل لتفريق 
متظاهرين سلميين، لالتقاط صور لترمب وهو يحمل الكتاب المقدس أمام كنيسة سانت جون في أول يونيو حزيران.
وقال جيمس والاس من نيويورك "هذا لا يعني أن حياة الآخرين لا تهم بل يعني فقط أن هذا لا يجب أن يحدث.. فلن ندير رؤوسنا وننكر أن هناك عنفا عنصريا يحدث".

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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العنصرية

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