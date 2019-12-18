قطر
الأربعاء 18 ديسمبر 2019 14:19

بمشاركة الشيخ تميم.. القطريون يحتفلون بيومهم الوطني (فيديو)

الشيخ تميم يحتفل باليوم الوطني لدولة قطر 2019 وسط شعبه
قنا
تحتفل قطر، اليوم الأربعاء، بيومها الوطني الموافق 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، تحت شعاري "حوى المجد والآداب في عشر سنّه.. ونال المعالي كلّها والمراجل" و"المعالي كايده".

وحضر أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم، مسيرة اليوم الوطني للدولة 2019، الذي أقيم على كورنيش الدوحة، بحضور عشرات الآلاف من القطريين والمقيمين.

كما شهد الحفل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إضافة إلى المسؤولين في الدولة والضيوف، منهم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وجوزيف غاستيلا قائد القوات الجوية الأمريكية في القيادة المركزية.

وهنأ الشيخ تميم، شعب قطر والمقيمين فيها باليوم الوطني، بينما تفاعل مسؤولو الدولة عبر حساباتهم وتقدموا بالتهنئة باليوم الوطني. ويشار إلى أن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني بدأت قبل أيام وتستكمل اليوم.

كما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دولة قطر مع احتفالات اليوم الوطني، ودشن قطريون وسم #اليوم_الوطني_القطري مع وسوم أخرى متقاطعة معه بتغريدات تخطت عشرات الآلاف من التغريدات على موقع تويتر.

كما يحتفل، اليوم، محرك البحث العالمي "غوغل" باليوم الوطني لدولة قطر، إذ قام بوضع علم قطر فوق كلمة "غوغل" على واجهة البحث الرئيسية. ويحمل علم قطر اللونين الأبيض، والعنابي (لون الشعاب المرجانية في محيط سواحل قطر).

و ظل يكتسب الاحتفال باليوم الوطني في الآونة الأخيرة أهمية خاصة في قطر، كونه يأتي وسط تحديات كبرى واجهتها الدوحة بقوة منذ بدء حصار فرضته عليها دول عربية شقيقة في يونيو/حزيران 2017، لكن قطر استطاعت إدارة الأزمة.

اليوم الوطني في هو إحياء لذكرى تأسيس دولة قطر على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني في 18 ديسمبر من العام 1878،الذي أرسى قواعد دولة قطر الحديثة، والذي أصبحت قطر في ظل زعامته "كيانًا واحدًا متماسكًا وبلدًا موحدًا مستقلاً".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء القطرية
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قطر
العيد الوطني لقطر
الشيخ تميم بن حمد
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