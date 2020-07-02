أمريكا
الجمعة 3 يوليو 2020 00:22

بمساعدة نجمة سلة أمريكية.. الإفراج عن سجين قضى 50 عامًا خطأ (فيديو)

بطلة الدوري الوطني لكرة السلة مايا مور والسجين جوناثان أيرونز
بطلة الدوري الوطني لكرة السلة مايا مور والسجين جوناثان أيرونز
مواقع التواصل
أمضت بطلة الدوري الوطني لكرة السلة أربع مرات، مايا مور، موسمًا كاملًا في محاولة إلغاء إدانة سجين قضى 50 عامًا بالخطأ خلف القضبان.

وخرج جوناثان أيرونز من السجن، أمس الأربعاء، ليجد مور على رأس قائمة مستقبليه ومهنئيه بالبراءة.

وخلال فترة سجنه، سعت مور إلى جمع معلومات من شأنها انتشال أيرونز من السجن، وكانت على يقين بأنها ستصل إلى نتيجة إيجابية.

وقالت مور في مقطع فيديو عن إطلاق سراح أيرونز، نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: "الحمد لله لقد انتهى الأمر"، مع تعليق بكلمة "الحرية".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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والتقى الاثنان عام 1998، عندما كانت مور تبلغ من العمر 16 عامًا فقط، في مصلحة السجن، وقد أدين أيرونز بتهمة السطو والاعتداء على مالك المنزل بمسدس، وهي إدانة أسقطها قاضٍ في مارس/آذار الماضي.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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