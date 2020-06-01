الدوري الإسباني
الاثنين 1 يونيو 2020 23:12

بمراوغة رائعة لشتيغن.. ميسي يعود لتدريبات برشلونة ويثير إعجاب الملايين (فيديو)

ميسي خلال التدريب
فيسبوك
أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الإعجاب عبر "تويتر" بمراوغة رائعة للحارس تير شتيغن خلال التدريبات الجماعية الأولى لنادي برشلونة الإسباني بعد تفشي فيروس كورونا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو لليونيل ميسي وهو يسجل هدفا في مرمى تير شتيغن خلال تدريبات برشلونة بمهارة فائقة.

وعاد برشلونة إلى التدريبات الجماعية، صباح الإثنين، ونشر الحساب صورة للاعبي الفريق مع تعليق "التأم الشمل من جديد".

المصدر
الجزيرة

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