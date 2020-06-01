الاثنين 1 يونيو 2020 23:12
بمراوغة رائعة لشتيغن.. ميسي يعود لتدريبات برشلونة ويثير إعجاب الملايين (فيديو)
أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الإعجاب عبر "تويتر" بمراوغة رائعة للحارس تير شتيغن خلال التدريبات الجماعية الأولى لنادي برشلونة الإسباني بعد تفشي فيروس كورونا.
ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو لليونيل ميسي وهو يسجل هدفا في مرمى تير شتيغن خلال تدريبات برشلونة بمهارة فائقة.
💪 #MondayMotivation— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) June 1, 2020
😉 When you already know the return time of @laligaEN ... pic.twitter.com/sqF1ZlaAfA
وعاد برشلونة إلى التدريبات الجماعية، صباح الإثنين، ونشر الحساب صورة للاعبي الفريق مع تعليق "التأم الشمل من جديد".
التأم الشمل من جديد pic.twitter.com/Kjv7mScEum— نادي برشلونة (من 🏠) (@fcbarcelona_ara) June 1, 2020
المصدر
الجزيرة