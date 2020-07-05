فيروس كورونا
الأحد 5 يوليو 2020 17:27

بمجهر محلي دقيق.. علماء أتراك يصوّرون فيروس كورونا

الفيروس أصغر من قطر الشعرة بـ 750 مرة
الأناضول
تمكن باحثون أتراك في جامعة فرات بولاية ألازيغ (شرق)، من تصوير فيروس كورونا الجديد بشكل ثلاثي الأبعاد، عبر مجهر محلي فائق الدقة.

وتم تطوير المجهر المحلي، من قِبل علماء في جامعة الشرق الأوسط التقنية في العاصمة أنقرة.

وبفضل المجهر المحلي، تمكن علماء بجامعة فرات من تصوير الفيروس وهو أصغر من قطر الشعرة بـ 750 مرة.

وفي تصريح للأناضول، قال عضو الكادر التدريسي في جامعة فرات الدكتور أوميت جليك، للأناضول، إن الصور التي حصلوا عليها بالمجهر المحلي، ستساهم في كشف المزيد من الجوانب الخفية للفيروس.

ولفت إلى أن التقاط صورة ثلاثية الأبعاد للفيروس، سيساعد العلماء على اكتشاف المزيد من المعلومات حول كورونا.

وتابع قائلا: من خلال الصور التي التقطناها، اكتشفنا أن قطر الفيروس يتراوح بين 80 إلى 120 نانومتر، ونواصل أبحاثنا عبر المجهر المحلي، وإنني على ثقة بأننا سنكتشف المزيد من المعلومات المتعلقة بكورونا.

أكثر من 11 مليون مصاب

حتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 11 مليونا و307 آلاف، توفي منهم ما يزيد على 531 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و412 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 129476 حالة وفاة في حين بلغت الإصابات المؤكدة مليونين و812976 حالة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 63174 حالة وفاة ومليون و539081 حالة إصابة.

وجاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 667883 حالة إصابة و 9859 حالة وفاة.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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تركيا
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