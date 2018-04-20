الولايات المتحدة
الجمعة 20 أبريل 2018 10:26

بماذا تفاخر بوتين أمام ترمب في مذكرات جميس كومي؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) (أرشيفية)
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) (أرشيفية)
غيتي
نُشرت نسخ من مذكرات جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي)، على الإنترنت (الخميس).

وكشفت المذكرات أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفاخر على ما يبدو أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ذات مرة بأن بلاده بها "أجمل صائدات للرجال في العالم".

ولم يذكر كومي متى قال بوتين لترمب تلك العبارة.

وتوثق المذكرات اجتماعات كومي والمكالمات الهاتفية مع ترمب قبل إقالته في مايو/ أيار، ويعتقد أنها ستكون أساسية في التحقيق حول ما إذا كان الرئيس قد حاول عرقلة تحقيق في التواطؤ المحتمل بين فريق حملته وروسيا.

ونشرت وسائل الإعلام الأمريكية نسخاً منقحة، أزيلت منها المعلومات السرية، عبر الإنترنت بعد أن سلمتها وزارة العدل إلى الكونغرس، حسبما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية (الخميس).

وكتب ترمب تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر قال فيها إن مذكرات كومي "تظهر بوضوح أنه لا تواطؤ (مع روسيا) ولا عرقلة (للعدالة)".

وأضاف أن كومي "قام أيضا بتسريب معلومات سرية. هل ستستمر الملاحقة".

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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جميس كومي
مذكرات جميس كومي
ترامب
الكونغرس الأمريكي
روسيا
التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية
المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي

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