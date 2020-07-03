فيروس كورونا
الجمعة 3 يوليو 2020 15:27

بمائدة ممتدة.. الآلاف ينظمون "حفل وداع" لفيروس كورونا (فيديو)

جمهورية التشيك تودع فيروس كورونا بمائدة عشاء طولها 500 متر
رويترز
انتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لمواطنين في مدينة براغ في تشيكيا (جمهورية تشيك) يقيمون ما سموه "حفل وداع" لفيروس كورونا المستجد.

وأظهر الفيديو مائدة بطول 500 متر على جسر تشارلز في براغ، جلس  إليها الآلاف، دون تباعد اجتماعي، لتناول العشاء معاً للاحتفال برحيل فيروس كورونا من البلاد.
ويبلغ عدد الناس في تشيكيا(جمهورية التشيك) 10 ملايين نسمة، ولكن بالرغم من ذلك بها  أقل من 12 ألف إصابة بفيروس كورونا و350 حالة وفاة فقط.

كورونا في تشيكيا (جمهورية التشيك)

وفي 23 مارس/آذار، أعلنت السلطات في تشيكيا، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، أفادت الإذاعة التشيكية أنه لشخص يبلغ من العمر 95 عاما توفي خلال تلقيه العلاج في مستشفى بولوفكا في العاصمة براغ.
وفي 12 مارس/ آذار أعلنت الحكومة التشيكية حالة الطوارئ في إطار الجهود الرامية لاحتواء تفشي الفيروس، حيث منعت الأجانب من دخول البلاد، والمواطنين من المغادرة. 

حفل وداع لكورونا دون تباعد اجتماعي

ويوم الأحد قالت وزارة الصحة في تشيكيا، إن العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد قفز إلى 260، وهو الأعلى منذ الثامن من أبريل/ نيسان.
ويرجع السبب في ذلك في الأساس إلى ارتفاع في معدلات الإصابة بمنطقة تعدين شرق البلاد، ويشكل هذا الرقم ما يقرب من ثلاثة أمثال عدد الحالات البالغ 93 حالة والذي سجلته السلطات يوم الخميس.

وقال وزير الصحة آدم فويتيخ إن 122 حالة، أي ما يقارب نصف عدد الإصابات الجديدة، جرى رصدها في منطقة كارفينا في شرق البلاد، حيث ظهر تفش بين العاملين في المناجم هناك.
وأوضح في لقاء تلفزيوني "نجري حاليا فحوصات ضخمة نوعا ما لرصد الفيروس في كارفينا وهي أكثر المناطق تضررا، وقال "هي ليست مسألة ارتفاع شامل في جميع أنحاء البلاد، لا يزال الأمر يتعلق ببؤر محلية".

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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