الاثنين 17 يونيو 2019 10:46
بلومبيرغ: هواوي تستعد لتراجع حاد في المبيعات الدولية للهواتف
ذكرت وكالة بلومبيرغ أن شركة هواوي تكنولوجيزالصينية تستعد لهبوط يتراوح ما بين 40% و60% من مبيعاتها الدولية من الهواتف الذكية.
أبرز ما ورد في تقرير بلومبيرغ
- نقل عن أشخاص على اطلاع أن الشركة تبحث خيارات تشمل سحب الهاتف أونر 20 وهو أحدث موديلاتها من الهواتف المحمولة في الخارج.
- الشركة ستبدأ بيع هذا الجهاز في مناطق بأوربا من بينها بريطانيا وفرنسا في 21 يونيو/ حزيران.
- المسؤولون التنفيذيون بالشركة سيتابعون عملية بيع الهاتف الجديد وقد يوقفون شحناته إذا رأوا أن معدل بيعه ضعيف.
- مديرو التسويق والمبيعات في الشركة يتوقعون بشكل داخلي هبوطا في حجم المبيعات يتراوح ما بين 40 مليونا و60 مليون هاتف محمول هذا العام.
- هواوي تهدف إلى السيطرة على ما يصل إلى نصف سوق الهواتف الذكية بالصين في 2019 من أجل تعويض تراجع المبيعات في الخارج.
عقوبات أمريكية:
- وضعت الحكومة الأمريكية شركة هواوي، أكبر شركة لأجهزة الاتصال في العالم، على قائمة تجارية سوداء في مايو/ أيار تحظر على الموردين الأمريكيين إبرام صفقات معها بسبب ما تصفه واشنطن بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.
- قال رن تشنغ في مؤسس هواوي ورئيسها التنفيذي في ذلك الوقت إن هذه القيود "ربما تبطئ ولكن بشكل طفيف فقط" نمو الشركة.
خلفيات:
- إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حظرت في مايو/أيار على الشركات الأمريكية تزويد هواوي بمكونات مصنوعة في الولايات المتحدة لشبهة تجسس المجموعة الصينية لحساب الصين.
- إلتزاما بالحظر الأمريكي أعلنت شركات كبرى عدة وقف التعامل مع هواوي، وفي مقدمة هذه الشركات غوغل التي يُستخدم نظامها التشغيلي "أندرويد" في القسم الأكبر من الهواتف الذكية في العالم.
- قرار واشنطن بشأن هواوي يعد أحد الفصول الرئيسية في الحرب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة والصين حاليا والتي بدأها ترمب بفرض رسوم جمركية على الوارردات الصينية.
- شبكة التواصل الاجتماعي تضم منصاتها المختلفة فيسبوك وواتساب وإنستغرام وماسنجر 2.7 مليار مستخدم.
- على غرار الكثير من التطبيقات الواسعة الانتشار فإن فيسبوك يتم تثبيته مسبقاً على الهواتف الذكية، وهو أمر يتطلب حصول تعاون تكنولوجي بين شبكة التواصل الاجتماعي ومجموعة الاتصالات الصينية.
- أظهرت بيانات جهاز للأمم المتحدة أن هواوي قدمت طلبات لتسجيل علامة نظام تشغيلها "هونغمنغ" فيما لا يقل عن تسع دول .
- لم تكشف الشركة، وهي ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم، أي تفاصيل بعد عن نظام التشغيل.
المصدر
رويترز
الجزيرة مباشر
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