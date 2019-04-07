الأحد 7 أبريل 2019 17:46
بلومبرغ: طيران الاتحاد تسعى للحصول على قرض بقيمة 600 مليون دولار
نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن شركة طيران الاتحاد الإماراتية تسعى للحصول على قرض بقيمة 600 مليون دولار لتمويل شراء طائرات.
التفاصيل:
- طيران الاتحاد المملوكة للحكومة في أبو ظبي تجري محادثات مع بنوك لتأمين القرض مع تسهيلات في السداد من عام إلى عامين.
- سيستفاد من القرض في تقديم دفعة أولية لشراء طائرات.
- يشير تقرير نشرته شركة بوينغ الأمريكية في شهر يناير/كانون الثاني إلى أن طيران الاتحاد لديها 43 طلبية لم تستكمل من بوينغ لطائرات من عائلة 787.
- خفضت طيران الاتحاد في فبراير/شباط طلبيات طائرات بقيمة 21.4 مليار دولار من شركتي بوينغ وإيرباص، ضمن عملية إعادة هيكلة جذرية للشركة بعد سنوات من الخسائر التشغيلية.
- الشركة قالت في ذلك الوقت إنها خفضت الطلب على طائرات بوينج 777-9 من 25 طائرة إلى ست طائرات، بينما ألغت تسليم 42 طائرة عريضة البدن من طراز إيرباص A350، مكتفية ب 20 طائرة.
خسائر بالمليارات:
- تكبدت الاتحاد للطيران خسائر بلغت 4.8 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية.
- الخسائر دفعت الشركة إلى إلغاء آلاف الوظائف وإبطاء عملية توسع مكلفة وإلغاء وجهات سفر هامشية.
- الشركة تواجه دعوى قضائية أيضًا بسبب قرارها الصادر في أغسطس/آب 2017 بخفض الدعم المالي لشركة الطيران الألمانية إير برلين.
- كان قرار الاتحاد للطيران، المالك السابق لشركة إير برلين، قد تسبب في إعلان شركة الطيران الألمانية إشهار إفلاسها.
- أقامت شركة إير برلين دعوى قضائية ضد الاتحاد للطيران، اتهمت فيها الشركة الإماراتية بعدم الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه إير برلين.
- إير برلين طالبت في الدعوى بتعويضات بقيمة ملياري يورو (2.26 مليار دولار).
المصدر
الجزيرة مباشر
بلومبرغ
كلمات مفتاحية