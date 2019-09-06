الجمعة 6 سبتمبر 2019 19:27
بلومبرغ: السعودية تلجأ لمشاهير مواقع التواصل لتحسين صورتها
رصد تقرير لوكالة بلومبرغ لجوء السعودية إلى المشاهير والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي من الأجانب لإصلاح صورة المملكة وخصوصا بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
التفاصيل:
- تستعين السلطات السعودية بعدد من المشاهير والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن برنامج جديد يستهدف الترويج لصورة المملكة وسياسة الانفتاح التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
- هذه السياسة بدأت قبل مقتل خاشقجي لكنها أصبحت أكثر وضوحا بعد الإدانة الدولية الواسعة لمقتل الصحفي السعودي في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
- من بين المشاهير الذين استعانت بهم السعودية العارضة البولندية المقيمة في الولايات المتحدة أغي لال، وهي معروفة بتدويناتها وصورها على حسابها على إنستغرام، التي توثق فيها سفرها لعشرات الأماكن حول العالم.
- زارت لال السعودية خلال الربيع الماضي بدعوة من برنامج "غيت واي" السعودي (Gateway Ksa) الذي يروج للسياحة في المملكة، برعاية الأمير تركي الفيصل، مدير المخابرات السعودية السابق.
- يتابع أغي لال على حسابها على إنستغرام أكثر من 800 ألف متابع، وتنشر اغلب صورها مرتدية ملابس البحر من الأماكن التي تسافر إليها حول العالم، حيث تقوم بإنتاج ملابس بحر تحمل اسمها.
- رغم أن لال اضطرت لارتداء ملابس أكثر حشمة خلال زيارتها للمواقع السعودية فإن الصور التي نشرتها على حسابها مازالت تعتبر متجاوزة للمعايير المحافظة التي طالما عرفت بها المملكة.
- في إحدى الصور تظهر لال بصحبة صديقها مورغان أوليفر-ألين، وهو عاري الصدر، لكنه يغطي وجهه، في الصحراء السعودية حيث نظمت لها السلطات زيارة خاصة إلى مدائن صالح.
- انتقد العديد من متابعي لال زيارتها للسعودية واعتبروها زيارة "دعائية".
- نشرت لال مواقف من رحلتها من بينها كيف اصطدمت بالقواعد المتعلقة بالفصل بين الجنسين في السعودية عندما دخلت بطريق الخطأ إلى القسم المخصص للرجال في أحد مقاهي ستاربكس.
- تقول لال إنها طرحت موضوع مقتل خاشقجي مع بعض السعوديين الذين التقت بهم، والذين أخبروها أنهم ليسوا فخورين بما فعلته حكومتهم.
- زيارة لال تأتي ضمن موجة من الانفتاح التي قادها محمد بن سلمان، والتي تضمنت أيضا حفلات غنائية وموسيقية وسباقات رياضية وفعاليات حضرها مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي.
- تخطط المملكة أيضا لإصدار تأشيرات سياحية للمرة الأولى في وقت لاحق من الشهر الجاري.
كيف تأسس برنامج "غيت واي"
- ولد برنامج "غيت واي السعودية" على يد المؤثرة الهولندية الأسترالية نيكيل كويسبل التي زارت المملكة في رحلة عمل خلال السنوات الأخيرة.
- رأت كويسبل فرصة لإظهار جانب آخر من السعودية واقترحت الفكرة على الأمير تركي الفيصل خلال لقاء جمعهما في جامعة جورج تاون الأمريكية.
- كان أول وفد زار المملكة ضمن هذا البرنامج مجموعة من طلاب جامعة هارفارد الأمريكية عام 2018.
- حتى الآن زار السعودية في إطار البرنامج أكثر من 200 شخص.
- أغلب زوار المملكة ضمن هذا البرنامج ينتمون إلى مجموعتين: هما طلاب الجامعات، وشخصيات نسائية مشهورة ومؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي.
- يغطي البرنامج تكاليف زيارة هؤلاء المؤثرين، لكنهم لا يتلقون أموالا أخرى غير تكاليف الزيارة.
- لا يرتبط برنامج "غيت واي السعودية" بشكل مباشر بالحكومة السعودية، لكنه يحظى برعاية هيئات وشركات حكومية سعودية مثل شركة الاتصالات السعودية، وشركة الصناعات الأساسية السعودية، والخطوط الجوية السعودية.
- تقول كويسبيل في تصريح نشره حساب "غيت واي السعودية" على إنستغرام في أبريل/ نيسان 2018 عن دور البرنامج "من المهم أن نفهم أننا كمنظمة لسنا هنا لإحداث تغيير أو التحريض عليه. نحن هنا ببساطة لمراقبة التغيير الذي يحدث داخليا والتعرف عليه. أعتقد أن الوقت الآن مناسب للسعودية. إنها لحظتهم. ولم تكن هناك فرصة مثيرة ومناسبة أكثر من الآن كي يدعم المجتمع الدولي التطور الذي يحدث في هذا البلد ويساهم فيه. هذا ما جئنا هنا للقيام به".
- يقول الأمير تركي الفيصل عن ضيوف برنامج "يت واي "ما نقدمه لهؤلاء الشباب هو أن هناك جانبا آخر من قصة السعودية غير ما يقرأونه ببساطة في الصحافة. لدينا الكثير لنفعله في المملكة للتأثير على آراء الآخرين".
- يقول بن فريمان، من مركز السياسة الدولية بواشنطن، إن جهود البرنامج "تظهر أن السعوديين يتطلعون إلى ما هو أبعد من مجرد الضغط على شركات العلاقات العامة وكسب النفوذ في الغرب".
- أوضح فريمان أن هذا البرنامج يسعى لإيجاد "طرق بديلة للتأثير" من أجل إصلاح صورة المملكة بعدما تضررت بشدة بسبب مقتل خاشقجي.
المصدر
بلومبرغ
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