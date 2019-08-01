الخميس 1 أغسطس 2019 15:11
بلومبرغ: السعودية تدرس شراء الغاز الطبيعي من "إسرائيل"
نقلت وكالة بلومبرغ عن وزير إسرائيلي سابق أن السعودية تدرس شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل، في أحدث مؤشر على تقارب العلاقات بين الدولتين اللتين تعدان رسميا في حالة عداء.
التفاصيل
- نقلت الوكالة عن الوزير الإسرائيلي والبرلماني السابق أيوب قرا القول في مقابلة في القدس، مستشهدا بحوارات مع "مسؤولين بارزين"، في المنطقة، إن الجانبين بحثا مد خط أنابيب يصل بين السعودية وإيلات.
- إيلات "مدينة إسرائيلية" تقع على خليج العقبة وتبعد نحو 40 كيلومترا (9ر24 ميلا) عن الحدود، وتم اختيارها لقربها من السعودية.
- الوكالة لفتت إلى أن مشروع طاقة بهذا الحجم سيتطلب وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين "إسرائيل" والسعودية، ومن المرجح أن يكون لهذا أصداء سياسية.
- ذكرت الوكالة أن "إسرائيل" والسعودية متحدتان سرًا في خصومتهما لإيران، إلا أن إضفاء صفة رسمية على تحالف في هذا الشأن ربما لا يزال أمرًا يصعب تحقيقه.
- رفض ممثلون لوزارتي الطاقة في كل من "إسرائيل" والسعودية التعقيب على ذلك.
خلفية
- لا يزال الرأي العام العربي يناهض "إسرائيل" إلى حد كبير بسبب معاملتها للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال في الضفة الغربية وتحت الحصار في غزة.
- قرا كان يعد أحد أقرب مستشاري نتنياهو بشأن العلاقات مع الدول العربية، وكان واحدًا من عدد قليل من الوزراء الإسرائيليين الذين ظهروا علنا في دولة خليجية العام الماضي.
- خلال الشهور الماضية، شن كتاب ومغردون سعوديون مقربون من السلطات هجمات متعددة ضد القضية الفلسطينية، داعين إلى التطبيع الكامل مع "إسرائيل".
- في مايو/أيار الماضي، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وضع خطة عسكرية لغزو قطر والاستيلاء على ثروتها من الغاز الطبيعي بحجة خلافات حدودية.
- الصحيفة أضافت أن السيطرة على حقول الغاز القطرية كانت ستجعل السعودية ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بين عشية وضحاها، إلا أن مسؤولين أمريكيين أقنعوا السعوديين بأن الغزو سيشكل انتهاكًا كبيرًا للنظام الدولي.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات