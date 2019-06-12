الأربعاء 12 يونيو 2019 20:53
بلومبرغ: السعودية تتجه لتزويد الصين بالمزيد من النفط
تتجه المملكة العربية السعودية لتلبية الاحتياجات الصينية المتزايدة من النفط مع انخفاض المعروض بسبب العقوبات الأمريكية على إيران.
التفاصيل:
- حصل عميل صيني واحد على الأقل على المزيد من النفط من شركة الزيت العربية السعودية لتحميله في يوليو/تموز، بالإضافة إلى حجم التعاقدات العادية لهذا العميل، وفقا لمصادر مطلعة.
- المصادر قالت إن العرض الإضافي كان بناءً على طلب العميل، بينما حصل ما لا يقل عن خمسة مشترين صينيين آخرين على احتياجاتهم من النفط، لكن لم يتضح ما إذا كانوا قد طلبوا المزيد من النفط الخام.
- يتوقع انخفاض شحنات النفط الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.
- تسعى السعودية للموازنة بين التزامها بخفض إنتاج النفط ضمن اتفاق "أوبك +" مع روسيا ومنتجين من خارج أوبك، وفي نفس الوقت الوفاء بتعهدها بتعويض النقص في العرض، إذا طلب عملاؤها ذلك، بعد تشديد العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
- يشير طلب الصين بالحصول على المزيد من النفط إلى أن الصين ربما بدأت تنزعج من انخفاض صادرات إيران النفطية، بالإضافة إلى انخفاض إنتاج دول أخرى مثل فنزويلا.
المصدر
بلومبرغ
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