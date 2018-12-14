الجمعة 14 ديسمبر 2018 00:42
بلومبرغ: أنباء عن خفض السعودية صادراتها النفطية إلى أمريكا
قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية بوجود أنباء عن إمكانية استهداف السعودية للولايات المتحدة عبر الخفض الحاد لصادرتها من النفط.
أبرز ما ورد في تقرير بلومبرغ:
- شحنات الخام السعودي إلى الولايات المتحدة قد تبلغ خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل أدنى مستوياتها خلال ثلاثين عاما عندما سجلت نحو 582 ألف برميل يوميا عام 2017.
- إجمالي صادرات الخام السعودي يتجه نحو الهبوط خلال شهر يناير كانون الثاني القادم إلى نحو 7 ملايين برميل يوميا مقابل 8 ملايين برميل الشهر الماضي.
من جهة أخرى قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الحكومة السعودية تنفق المليارات لدعم سوق الأسهم (البورصة) لمواجهة موجات البيع.
أبرز ما ورد في تقرير وول ستريت جورنال:
- الحكومة السعودية تنفق مليارات الدولارات لدعم سوق الأسهم المحلية ومواجهة موجات البيع.
- السعودية اشترت أسهما عبر صندوق الاستثمارات العامة السيادي لدعم سوق الأسهم.
- السعودية اشترت أسهما عبر الصندوق السيادي لدعم السوق.
- الحكومة السعودية وضعت طلبات شراء ضخمة لجلسات شهدت هبوطا في الأسهم.
خلفيات:
- ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة اليوم الخميس، بعدما أظهرت بيانات انخفاض المخزونات في الولايات المتحدة.
- ارتفع خام القياس العالمي برنت 1.30 دولار أو 2.16 بالمئة ليبلغ عند التسوية 61.45 دولار للبرميل.
- زاد الخام الأمريكي الخفيف 1.43 دولار أو 2.8 بالمئة لينهي الجلسة عند 52.58 دولار للبرميل.
- تجاوزت الإمدادات العالمية من النفط الطلب على مدى الأشهر الستة الماضية مما تسبب في تضخم المخزونات ودفع أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام في نهاية نوفمبر تشرين الثاني.
- مجلس الشيوخ الأمريكي صوت بالإجماع على قرار يحمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية