الثلاثاء 9 أبريل 2019 17:41
بلومبرغ: أرامكو تتطلع إلى بيع الغاز المسال لأول مرة
قالت وكالة بلومبرغ إن أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، تخطط للانتقال إلى عالم الغاز الطبيعي المسال، حيث عرضت تزويد باكستان بشحنات الوقود، رغم أنها لا تنتج أيًا منها.
أبرز ما جاء في تقرير بلومبرغ
- قال نديم بابار، رئيس فريق العمل الخاص برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حول إصلاح الطاقة، إن شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات، الذراع التجارية لشركة أرامكو، أعربت عن رغبتها في بيع شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى باكستان على الفور أو خلال المدى القصير. مضيفا أن أرامكو سترسل وفدا إلى باكستان هذا الأسبوع لمناقشة الاقتراح بشكل أعمق.
- رفض متحدث باسم أرامكو التعليق.
- هذه الصفقة إن تمت ستكون أول عملية بيع غاز بالنسبة لأرامكو.
- لا تنتج أرامكو أي غاز طبيعي مسال، لكنها عينت موظفًا من شركة "بافيليون إنرجي المحدودة" في سنغافورة لتطوير أعمالها المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال في يناير/ كانون الثاني، مع التركيز على التجارة والتسويق.
- قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الشهر الماضي إن شركة الطاقة العملاقة، التي تقوم الآن بعملية كبيرة لبيع سندات، تدرس أصول الغاز في روسيا وأستراليا والولايات المتحدة.
- من المتوقع أن يكون الغاز الطبيعي، الذي ينبعث منه الكربون بصورة أقل من النفط والفحم عند احتراقه، أسرع أنواع الوقود الأحفوري نموًا، حيث ارتفع الطلب بنسبة 43 في المائة حتى عام 2040، مقابل 10 في المائة للنفط، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
- تخطط المملكة العربية السعودية أيضًا لتعزيز استخدام للغاز الطبيعي في المنازل.
المصدر
بلومبرغ
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