مونديال قطر 2022
الجمعة 26 يونيو 2020 22:21

بلماضي يرفض تدريب منتخب الإمارات رغم الإغراءات الكبيرة..ما السبب؟

المدير الفني لمنتخب الجزائر لكرة القدم جمال بلماضي يشيح بوجهه عن تدريب منتخب الإمارات
المدير الفني لمنتخب الجزائر لكرة القدم جمال بلماضي يشيح بوجهه عن تدريب منتخب الإمارات
رويترز
رفض المدير الفني لمنتخب الجزائر لكرة القدم جمال بلماضي (44 عامًا) عرضًا كبيرًا من الاتحاد الإماراتي لتدريب منتخبها الأول.

وذكر تقرير إخباري لموقع سبورتس نيوز ديزاد، اليوم الجمعة، مسؤولا كبيرا في الاتحاد الإماراتي ظل على تواصل مع بلماضي لأشهر عدة بهدف إقناعه بتدريب المنتخب "الأبيض".

ونقل الموقع الإخباري عن مصادر وصفها بـ" الموثوقة " أن المسؤول ذاته اقترح على بلماضي راتبًا ضخمًا يتجاوز 500 ألف يورو شهريًا، فضلًا عن عددٍ من المزايا الأخرى والمغرية جدًا.

وكان هذا العرض سيجعل بلماضي، واحدا من بين المدربين الأعلى أجرًا في العالم، بحسب الموقع الإخباري.

لكن بلماضي اعتذر عن قبول هذا العرض الذي لا يُرفض؛ لعزمه مواصلة مغامرته مع "منتخب الخضر" بهدف بلوغ مونديال قطر 2022، وتقديم بطولة تاريخية.

يذكر أن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي قال في مقابلة مع الإذاعة الجزائرية، الثلاثاء الماضي، إن بلماضي تلقى عددًا من العروض، مؤكدًا بقاءه حتى نهاية عقده بعد مونديال 2022.

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية

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