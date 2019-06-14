بلدية جنيف تُكرم ذوي شهداء مسيرات العودة في غزة

مسيرات العودة الفلسطينية رويترز

قام كتاب وفنانون دوليون، بنشر وتوزيع كتاب تضامني على ذوي شهداء مسيرات العودة في قطاع غزة، ضم رسائل وشهادات تضامنية كتبت بخط اليد من كتاب وصحفيين وشعراء وفنانين أجانب.

مسيرات العودة.. استعادة الحركة الوطنية: قال صلاح عبد العاطي عضو اللجنة القانونية لهيئة مسيرات العودة قامت بلدية جنيف بطباعة وتسليم الكتاب لذوي الشهداء من خلال هيئة مسيرات العودة في قطاع غزة.

مسيرات العودة: استطاعت أن تستعيد الحركة الوطنية وجماهير شعبنا مكانة القضية الفلسطينية في قلوب وعقول ونشطاء حقوق الانسان وعدد كبير من المسئولين والمؤسسات الدولية.

فتحت بلدية جنيف بيتاً للوفاء تضامناً مع شهداء مسيرات العودة الذين قتلهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد وباستخدام القوة المفرطة، وهذا يؤكد أهمية حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني.

هذا الدفتر الذي حمل توقيعات ب 26 لغة، ومن مسئولين أممين مختلفين ونشطاء حقوقيين وكتاب وشعراء وأحزاب وقوى ومؤسسات تضامن.

تم نقل الكتاب من جنيف إلى أسر الشهداء، وتم تسليمه لأسر الشهداء بأن العالم الحر يتضامن مع أسر الشهداء.

هذا اليوم كان يوم الوفاء لأسر الشهداء مسيرات العودة بعيون دولية، والتضامن معهم وعلى الاستمرار بالنضال من أجل متابعة مسائلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق هؤلاء الشهداء. مسيرات العودة.. استعادة الحركة الوطنية والدة الشهيدة رزان النجار:

نشكر بلدية جنيف على عملها الرائع الذي أثبت لنا أننا على حق وأن مسيرات العودة أثبت للعالم أن مسيراتنا سلمية.

الشاهد أنه منذ ال 30 من مارس/آذار لم يتم إصابة جندي إسرائيلي واحد، مقابل الآلاف من الجرحى والمئات من الشهداء. آخر إحصائية حول شهداء وجرحى مسيرات العودة: نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إحصائية تفصيلية لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في مسيرة العودة وكسر الحصار السلمية شرق قطاع غزة منذ 30/3/2018 وحتى 14/5/2019

306 شهيد و17 ألف و335 إصابة وصلت للمستشفيات.. من الشهداء / 59 طفل و10 أناث ومسن.

عدد الإصابات 3 آلاف و565.. وألف و168 سيدة و104 مسن.

درجة الخطورة في الإصابات 564 خطيرة و7 آلاف و345 متوسطة و9 آلاف و426 طفيفة.

سبب الإصابات 7 آلاف و96 رصاص حي و942 معدني مغلف بالمطاط و2 ألف 458 اختناق بالغاز وألف 678 انفجار قنبلة غاز و2 ألف و226 شظايا مختلفة و2ألف و962 إصابات أخرى.

إصابات أخرى- مكان الإصابات في الجسم 1685 الرقبة والرأس 2438 الأطراف العلوية 797 الظهر والصدر 683 البطن والحوض 8306 الأطراف السفلية 3426 أنحاء الجسم. الإصابات بحسب المحافظات: الإصابات بحسب المحافظات 3760 شمال غزة 5655 غزة 2722 الوسطى 3270 خانيونس 1928 رفح.

حالات البتر 136 اصابة منها، 122 أطراف سفلية، 14 أطراف علوية.

استهداف الطواقم الطبية أدى إلى: 4 شهداء و680 إصابة مختلفة.

الشهداء المسعفين هم/ الشهيد موسى أبو حسنين- الشهيدة رزان النجار - الشهيد عبد الله القططي- الشهيد محمد الجديلي

وتضررت 118 سيارة اسعاف بتضرر جزئي.

وفيما يخص استهداف الصحفيين، أدى ذلك لاستشهاد صحفيين اثنين و365 إصابة مختلفة – الشهدين هما الصحفي ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين.